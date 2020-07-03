Video: Леся Никитюк: Как обезопасить себя в салонах красоты

Новый канал / Леся Никитюк: Как обезопасить себя в салонах красоты
03 июля

Леся Никитюк: Как обезопасить себя в салонах красоты

Ведущая Нового канала поделилась простыми советами, как защитить себя от вируса после ослабления карантина во время визитов в салоны красоты. Смотри прямо сейчас! Каких норм придерживаться, когда надевать маску и другие важные рекомендации. #залишайсясвідомим

В тему:

Спорт возвращается на улицы! Саша Педан рассказывает, как заниматься им без вреда для здоровья 

 

Леся Никитюк: Как обезопасить себя в салонах красоты
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности