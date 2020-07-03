Леся Никитюк: Как обезопасить себя в салонах красоты

Ведущая Нового канала поделилась простыми советами, как защитить себя от вируса после ослабления карантина во время визитов в салоны красоты. Смотри прямо сейчас! Каких норм придерживаться, когда надевать маску и другие важные рекомендации. #залишайсясвідомим

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