Video: Леся Нікітюк: Як убезпечити себе в салонах краси

Новий канал / Леся Нікітюк: Як убезпечити себе в салонах краси
03 липня

Леся Нікітюк: Як убезпечити себе в салонах краси

Ведуча Нового каналу поділилася простими порадами, як захистити себе від вірусу після ослаблення карантину під час візитів в салони краси. Дивись просто зараз! Яких норм дотримуватися, коли надягати маску та  інші важливі рекомендації. #залишайсясвідомим

Леся Нікітюк: Як убезпечити себе в салонах краси
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