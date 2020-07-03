Леся Нікітюк: Як убезпечити себе в салонах краси

Ведуча Нового каналу поділилася простими порадами, як захистити себе від вірусу після ослаблення карантину під час візитів в салони краси. Дивись просто зараз! Яких норм дотримуватися, коли надягати маску та інші важливі рекомендації. #залишайсясвідомим