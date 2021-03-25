ТОП-5 странных работ У кого больше?

Некоторые способы заработать ведущих реалити Нового канала не укладываются в голове. И смех, и грех, как говорится

За какую только работу не брались ведущие реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, за 18 выпусков телесезона. Большинство заданий – экстремальные. Но, бывало, они умудрялись заработать на очень странных вещах. Вот подборка самых оригинальных способов заработать в экзотической стране от ведущих «У кого больше?» (Новый канал).

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Мастер по чистке ушей

Во время путешествия в Джайпур (Индия) Алина Мисечко попробовала интересное ремесло. Она стала чистильщицей ушей для местных мужчин.

– В Индии это считается нормальной бьюти-процедурой, ведь самостоятельно там уши не чистят. Богачи вызывают мастера на дом, где делают все в стерильных условиях, а простым людям подходит сеанс на улице, – рассказывает Алина Мисечко. – Занимается этим ремеслом каста сингви. Рабочий инструмент мастера – длинная палочка с ваткой на конце. Особо ничего не дезинфицируют. Только за отдельную плату могут обработать вату морской солью с перекисью водорода. Стоимость одной чистки колеблется. Стандартная цена – 40 рупий (примерно 15 грн). Но если клиент богатый, то мастер может попросить даже 100 рупий.

Ледибой в мужском клубе

На съемках в Таиланде Макса Узола ждала подстава от соведущей и жены Оли Манько. Она отправила его работать в один из местных клубов ледибоем.

– Ледибои – это мужчины, переодетые в женщин, которые развлекают других мужчин, – говорит Макс Узол. – Здесь это не только возможность заработать, но и образ жизни некоторых парней. Многие из них пьют гормоны и делают пластические операции, чтобы больше напоминать женщин. Я получил культурный шок, когда в гримерке меня красили вместе с мужчинами с четвертым размером груди. Они не стеснялись и ходили голые. Издалека ледибои напоминают женщин, но если подойти к ним поближе, замечаешь щетину и кадык. Я наконец станцевал на сцене мужского клуба. А после этого получил несколько предложений от мужчин. Представьте! Да и до того, когда только шли на съемку, парни, которые проезжали мимо на мопедах, свистели, называли красавчиком и предлагали поехать с ними. Такой там район. Но я просто улыбался. У меня же есть Оля (смеется). Ощущения очень странные.

Мастер сувениров из слоновых фекалий

На Шри-Ланке Алина Мисечко делала сувениры из фекалий слонов.

– Там вообще все, что связано со слонами, очень ценится. Их отходы – не исключение, – говорит Алина Мисечко. – Местные нашли способ, как изготавливать из них сувенирную продукцию. И скажу, что никогда не поверила бы, если бы мне не сказали, что это сделано из фекалий. Ведь они приятны на ощупь и совсем не пахнут. В целом работа не слишком высокооплачиваемая, но и не тяжелая. В мои обязанности входило делать бумагу. А уже потом из нее изготавливают календари, блокноты и другую сувенирную продукцию, которую за хорошие деньги продают туристам.

Подруга по рюмке

Работа-вечеринка ждала Олю Манько на съемках в Таиланде. Она стала «дринкбади» или «товарищем по рюмке» одной богачки. Кроме того еще и свахой успела поработать.

– Сначала мы поехали на пляж, на пробежку. Но закончилось все не спортом, а бокалом игристого на берегу океана, – говорит Оля Манько. – Потом моя работодательница призналась, что давно не была на свидании, потому что не умеет знакомиться с мужчинами, флиртовать. Ей даже брачные агентства не помогли. А я попыталась. Нашла на берегу парня, познакомила их, сфотографировала, назначила свидание. Он на него, правда, не пришел. Зато мы сами гуляли до утра, веселились. А потом я за это получила деньги.

Ловец лягушек

Во время путешествия во Вьетнам местным ремеслом занялась Анастасия Кошман. Девушка ловила в болоте огромных лягушек, из которых потом делают традиционное деликатесное блюдо на банкеты.

– Я поехала за город, на специальное лягушачье поле, где выращивают этих земноводных, – говорит Настя Кошман. – Похоже было, скорее, на какое-то болото. Поэтому сразу поняла масштабы проблемы, ведь боюсь болот. Кто вселился в меня, когда я согласилась на это задание, не знаю. Было очень трудно и неприятно: ноги вязнут, лягушек сразу не видно, надо наощупь искать их в грязи, они прыгают, убегают. Учитывая, что у меня фобия, боязнь темного дна, то вообще не знала, что делать в той ситуации. Мою истерику слышали все вокруг.

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