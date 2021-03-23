ТОП-5 самых опасных работ У кого больше?

От нашей подборки экстремальных и сложных ситуаций, в которые во время съемок в экзотических странах попадали ведущие, просто мороз по коже

Ведущие хардкор-реалити «У кого больше?», которое показывал Новый канал, неоднократно рисковали собственным здоровьем и даже жизнью, работая в экзотических странах. Стремление заработать больше и получить приз, а не наказание, часто перевешивало здравый смысл. Бывало и такое, что работа подбрасывала неприятные сюрпризы там, где их никто не ждал. Мы собрали ТОП-5 самых опасных работ первого сезона реалити «У кого больше?»

Ведущая отравилась аммиаком

Во время съемок проекта во Вьетнаме Анастасия Кошман отравилась аммиаком. Она работала на производстве местного рыбного соуса. Оказывается, продукт делают из гнилой рыбы, поэтому запах на работе был ужасным.

– Не знаю, как передать «аромат», но это как рыба с грязными носками и еще чем-то тухлым. Просто жесть! – говорит ведущая. – Я убирала резервуар, откуда выгребала остатки гнили. Время от времени поднималась на поверхность, чтобы подышать, но это не помогало. Впоследствии у меня начала очень сильно болеть голова и печь глаза. Выйдя на воздух, поняла, что не могу надышаться. Мне дали воды, чтобы умыться, и тогда стало хоть немного легче. Признаюсь, что в жизни не испытывала такой боли в голове. Работники на производстве сказали, что я отравилась аммиаком.

На ведущего напал разъяренный буйвол

На съемках реалити в Индонезии Макса Узола отправили делать кирпичи. Глину для них месят буйволы. Когда Макс попытался привлечь животных к работе, одно из них напало на ведущего.

– Пытаясь убежать, я прыгнул с холма, ободрал руку и проколол ступню, – рассказывает ведущий. – Труднее всего было потом продолжать съемки. Потому что нога отекла, и на нее больно было ступать.

Ведущая чуть не заразилась смертельно опасной болезнью

Во время путешествия в Мумбаи (Индия) Алина Мисечко слегла с высокой температурой. Во время работы она собирала лотосы в индийской реке. Условия – ужасные, ведь в этом водоеме и коров купают, и фекалии сливают, и вещи стирают, и рядом с ним даже трупы сжигают. Кроме того, что ведущая получила моральную травму, она еще и заболела физически.

– Я собирала там цветы лотоса и намокла. Поднялась высокая температура, – рассказывает Алина. – Уже думала, что серьезно заболела, и умру. У нас были страховки, поэтому поехала в больницу, где мне выписали лекарства. Пришлось идти в индийскую аптеку, покупать и пить их лекарства. Вернувшись домой, сдала все возможные анализы. Бог меня миловал. Все обошлось, но было страшно.

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Ведущую арестовала полиция

На съемках в Индонезии Олю Манько забрали в полицию. Обошлось без криминала, но закон она нарушила. Девушка решила подработать водителем конной повозки. На права в Украине Манько сдала уже давно, но управлять таким транспортом нужно с другой лицензией.

– Меня остановила полиция и спросила, есть ли у меня такие права, – говорит Оля. – Конечно, их не было, ведь я не гражданка Индонезии. Договориться с полицейскими на месте не удалось, поэтому меня забрали в местный полицейский участок. Я не знаю, какие СИЗО в Украине. Но на Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно. Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит их страны.

Ведущего избили

Во время съемок в Таиланде Макс Узол зарабатывал деньги тайским боксом. Точнее, он согласился драться на ринге, как участник шоу. Но парень не знал, что его соперником будет профессиональный боксер. Поэтому, выполнив работу якобы для развлечения туристов, Максу попал в больницу.

– Сначала боксер имитировал бой со мной. Я даже чувствовал себя уверенно, – говорит ведущий. – Но потом он начал бить изо всех сил, поэтому уже было не до шуток. Боксер меня нокаутировал и при этом сильно травмировал ногу. С каждой минутой она опухала все больше, поэтому пришлось ехать в больницу. К счастью, обошлось без серьезной травмы, но реабилитацию дома проходил еще около двух месяцев.

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