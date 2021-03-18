Куда полететь весной

Тревел-блогер и ведущий Нового канала Макс Узол посоветовал несколько маршрутов

Весной уже пахнет, поэтому тепло, а вместе с ним и жажда странствий тоже уже в пути. Тревел-блогер, журналист, ведущий реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Макс Узол поделился мыслями, куда можно полететь.

– Несмотря на карантин, я насчитал более 100 стран, которые открыты для украинцев! – говорит Макс. – Правда, это в основном Латинская Америка, Африка, немного Азии, всевозможные экзотические острова типа Мальдив, а также Соединенные Штаты Америки. То есть, «баблозатратные» направления. О, совсем забыл, еще из интересных открыты Танзания, Мексика и Коста-Рика.

Купаются в футболках и занимаются секс-туризмом: ТОП-5 фактов о занзибарцах

ТОП-5 фильмов о приключениях и путешествиях от ведущей Нового канала

«Окей, а куда же полететь недалеко и бюджетно, пока Европа закрыта?» – спросите вы. У ведущего есть ответ.

– До сих пор остаются открытыми и доступными старые добрые Турция с Египтом, – говорит Узол. – Еще Объединенные Арабские Эмираты. Болгария тоже уже ждет. Также с начала марта для нас наконец открылась Грузия. Как ни странно, но есть интересные и доступные горнолыжки в Казахстане. Признаюсь честно, был в разных далеких экзотических странах, а вот в последних названных еще нет. Очень хочу, поэтому планирую посетить в ближайшее время. И вы не медлите.

Кроме подсказок с хорошими маршрутами, Макс Узол поделился одним из своих крупнейших мечтаний о путешествиях.

– Самым интересным направлением для меня сейчас являются Балканы. А именно Северная Македония, которая доступна без всяких тестов, – делится тревел-блогер. – Она свежая, непопосовая, малоисследованная, но очень красивая! Я загуглил фоточки (смеется). И авиабилеты туда можно найти прямые и недорогие. Поэтому, как видите, варианты, на самом деле есть. Вам остается только выбрать.

Смотрите тревел-блог ведущих Нового канала Макса Узола и Оли Манько на YouTube. Они там не только показывают интересные маршруты и красивые места в Украине и за рубежом, но и делятся лайфхаками и советами относительно путешествий. Полезность на полезности.