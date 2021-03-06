Макс Узол голыми руками поймал в реке питона

Охота на ящериц Макса Узола из «У кого больше?» (Новый канал) закончилась знакомством с гигантской змеей.

Испытания ведущих реалити «У кого больше?» (Новый канал) – экстремальные, стрессовые и часто опасные. Во время путешествия на остров Суматра (Индонезия), казалось бы, обычная местная работа превратилась для Макса Узола в настоящий вызов.

– Третья работа, по правилам проекта – «подстава» от соперника. Оля Манько (соведущая – прим. ред.) отправила меня заниматься привычным ремеслом на острове – охотой на ящериц. Первая мысль в моей голове была даже положительная: «В принципе, в детстве я их ловил, поэтому есть надежда, что на этой работе все получится». Но рано радовался, потому что и ящерицы здесь не такие, как мы привыкли видеть, и способ охоты – особенный. Ловят рептилий «на петлю». В землю втыкаются две палки, а между ними натягивают веревку так, чтобы если в нее попадет ящерица, то ее зафиксировало бы петлей. Заманивают ящериц петушиными головами. За одну добычу можно выручить от 50 до 150 тысяч рупий (примерно 89-267 грн).

Ящерицы водятся возле грязной реки, которая больше похожа на болото. Макс Узол вместе с командой установили ловушки, а сами, чтобы не терять времени, пошли ловить рыбу. И вдруг ведущий Нового канала услышал клич о помощи от остальной команды.

– Оказалось, что они нашли в той реке настоящего огромного питона, – говорит Макс Узол. – Приглушили электроудочками, а доставать его знаете, кому доверили? Ну конечно, мне. Я сначала подумал, что это какая-то шутка. А потом понял, что они абсолютно серьезно. Еще о заработке вспомнили для манипуляции. Местным удалось меня убедить. Пробовал вынуть питона из воды палкой, но все попытки были тщетны. Ничего не оставалось, как доставать его голыми руками. Было очень страшно. Особенно когда он открыл свою пасть, начал издавать какие-то звуки и выкручиваться из рук. Пришлось применить немалую силу.

Чем закончились приключения Макса с питоном и ящерицами, и сколько ведущему удалось заработать на нестандартной опасной работе – смотрите в выпуске реалити «У кого больше?» из Индонезии в субботу в 12:10 на Новом канале.

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