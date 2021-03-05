ТОП-5 непопсовых мест в Киеве

Ведущий Нового канала Макс Узол собрал локации на любой вкус

Тревел-журналист, блогер и ведущий реалити «У кого больше?», которое каждую субботу показывает Новый канал, Макс Узол обожает открывать новые места. Делает это не один, а вместе со своей женой и соведущей Олей Манько. Пара находит новое и интересное даже там, где, казалось бы, все уже известно. Вот и подготовила ТОП-5 удивительных, но малоизвестных мест в Киеве.

– Я люблю гулять по городам, поднимая глаза вверх, – говорит Узол. – Ведь обычно ты видишь только асфальт, а так смотришь вверх и «офигеваешь» от того, насколько красивенная у нас архитектура. Накануне выходных ловите от меня подборку непопсовых локаций в столице.

Дом с кошками на Гоголевской (координаты: 50.45150745693609, 30.494892815928274)

– Очень красивый старый дом с котами и мини-башнями на фасаде. Насколько я знаю, ему более 100 лет. Всегда восхищаюсь, когда прохожу рядом. Больше всего поражают две черные кошки с зелеными глазищами и химеры на крыше. Такой уникальный и немного готический дом.

Прототип первого вертолета (координаты: 50.450891622321706, 30.50892453538598)

– Я нашел это место сам примерно четыре года назад. Никогда о нем не слышал и не читал. Как-то просто прогуливался по Ярославовому Валу, увидел дом из белого кирпича, где были портреты как будто каких-то военных. Когда загуглил, то понял, что это дом, где жил сам Игорь Сикорский, который придумал вертолет! Забежал в арку дворика и увидел расклеенные бумажки. Оказалось, что это активисты поместили на стены историю ученого. Там я прочитал, что именно в этом дворе он впервые создал макет вертолета. А недавно, тоже активисты, поставили памятник первому летательному аппарату в натуральную величину прямо в том же дворе. Очень люблю это место! ⠀

Киевский велотрек (координаты: 50.44881427479871, 30.505765268732123)

– Я помню эту локацию со времен, когда там еще были остатки старого велотрека. Но буквально два года назад открыли новый, очень красивый велотрек. Просто обязательно нужно увидеть его и веломурал рядом. Это, кстати, подсказка. Если будете искать велотрек, то ориентируйтесь на мурал с велосипедистом. Улица Липинского, на которой он находится, – еще одна достопримечательность дореволюционной красивенной архитектуры.

Древний паровоз 1954 года (координаты: 50.449175003268095, 30.456143333205578)

– Парк КПИ – уникальное место. Огромная территория, где спрятано много интересных вещей. Мы с Олей когда-то приехали туда на стендап, но случайно нашли: паровоз 1954 года, самолет ЯК-40 и вертолет МИ-2. Ко всему можно подойти вплотную, потрогать, сфотографироваться. Это ли не круто?

Улица Дегтярная на Воздвиженке (координаты: 50.459543132071275, 30.510517073038816)

– Рай для того, кто хочет поехать за границу, но не может. Идешь на Воздвиженку и словно попадаешь в Европу. Невероятно яркая и милая Дегтярная – особенно советую. Именно туда доходят не часто. А главное – в конце улицы ждет сюрприз. Не хочу раскрывать все тайны.

Смотрите приключения и испытания Макса Узола и Оли Манько в новом выпуске хардкор-реалити «У кого больше?» В эту субботу в 12:10 Новый канал покажет их путешествие на остров Суматра (Индонезия).

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