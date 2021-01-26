Ведущий Нового канала – о форс-мажоре на границе Коста-Рики

Макс Узол из «У кого больше?» (Новый канал) вспомнил, как чуть ли не со слезами на глазах проходил таможенный контроль в экзотической стране с суровыми правилами относительно флоры

26 января в мире отмечают Международный день таможенника. Ведущий хардкор-реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, Макс Узол вспомнил интересную ситуацию, произошедшую при прохождении таможенного контроля в аэропорту Коста-Рики. Оказывается, в этой экзотической стране есть интересное и строгое правило относительно провоза фруктов и овощей. Спойлер: у Макса от этого просто сердце кровью обливалось.

– У нас была командировка, которая длилось больше месяца, – рассказывает Макс Узол. – Последней страной, где должны были снимать, стала Коста-Рика. Летели туда, кажется, из Эквадора. Там купили местных фруктов – кокосов, питайюя, черимою, бананы. Нам очень хотелось их поесть, ведь стоили они там копейки. Поэтому я, долго не раздумывая, набил половину чемодана этими фруктами. К тому же, в Коста-Рике они дороже. Вот мы прилетели со всем этим добром из Эквадора в прекрасную страну с Тихим океаном и Карибским морем. Но не все оказалось так живописно. При прохождении таможенного контроля в аэропорту «запищал» мой чемодан. Таможенники напряглись и сказали: «У вас там фрукты». Без лишних мыслей ответил: «Да, фрукты. Что тут такого?» В ответ они попросили меня выбросить все. Не понял сначала, что происходит, но мне объяснили. В Коста-Рику запрещено ввозить фрукты. А я об этом не знал. Оказывается, эта страна очень защищает свою флору от всякой заразы, ведь деревья, травы и растения тоже могут болеть. Поэтому таможенники не позволяют ввозить никакие фрукты и овощи из других стран. Для них это, конечно, похвально, но для меня стало печальным сюрпризом. Чуть ли не со слезами на глазах я выкладывал фрукты из своего чемодана. Чтобы вы понимали, как это было для меня ценно, уточню, что каждый фрукт отдельно заматывал в туалетную бумагу. Таможенники просто взяли и выбросили все в мусорное ведро. Мое сердце просто обливалось кровью.

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