Как развлечься в Карпатах – ТОП-3 совета от ведущих Нового канала

Макс Узол и Оля Манько из «У кого больше?» вспомнили и о спорте, и о достопримечательностях, и о вкусняшках

Ведущие Нового канала и тревел-журналисты Макс Узол и Оля Манько продолжают сыпать полезными советами относительно путешествий. В свежем выпуске YouTube-блога они показали «непопсовые» Карпаты. Кроме советов, что посмотреть поблизости от Буковеля, они подбросили несколько идей, как там развлечься. Сохраняйте ТОП-3 и планируйте поездку, пока там еще сказочная зима.

Подняться на вершину лыжных трамплинов (Ворохта)

Ведущие показали уникальное место – спортивную базу «Авангард» с лыжными трамплинами. Там когда-то готовили спортсменов к олимпиадам. «Мощность» главного трамплина – 90 метров. Но работники спортивной базы рассказали, что был рекорд – прыжок на 103 метра.

– Трамплины там построили еще в 1967 году, – рассказывает ведущий. – Выглядит вокруг все так, будто ты попал в прошлое. Но, к счастью, сейчас начали реставрацию. Над трамплинами натянута канатная дорога, по которой можно покататься. Стоит это удовольствие 40 гривен в обе стороны. Признаюсь честно – это страшновато, потому что все оно старое и очень шатается. Но, с другой стороны, в этом есть кайф. Как минимум в том, что там почти нет туристов. Кстати, на горе нас встретили с карпатским наливками и глинтвейном.

Покататься на свободной горнолыжной трассе и сноу-тюбах (Ворохта)

Прямо у лыжных трамплинов находится такая себе альтернатива Буковелю – небольшие горнолыжные трассы.

– Из плюсов: совсем немного людей по сравнению с Буковелем и низкие цены. Представьте, один подъем стоит 40 гривен, – рассказывает Макс Узол. – Из минусов: горка не очень большая. Хотя, возможно, для кого-то это и плюс, потому что можно поучиться кататься. Но следует учесть, что спуск не очень пологий. Рядом есть кафе, прокат лыж и сноубордов и даже лыжная школа.

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Рядом есть еще одно развлечение – сноу-тюбинг. Один спуск стоит всего 20 гривен.

– Сначала мы подумали, что горка для детей. Но, поверьте, после спуска мнение изменилось. Очень круто! Ставим сноу-тюбам лайк. Наверное, это лучшее развлечение за 20 гривен, – признается ведущая.

Поймать обед самостоятельно (Яремче)

Ведущие Нового канала узнали одну интересную фишку: в Карпатах можно пообедать прямо дома у местных.

– Мы посетили усадьбу «У Стефании», хотя похожих в Карпатах может быть много, – рассказывает Оля Манько. – Их фишка в том, что можно не просто поесть, как дома, но и самостоятельно поймать себе свой обед. Во дворе у хозяев есть небольшое озеро, где водится карпатская форель. Вам дают удочку и наживку, и буквально за 15 секунд ловите рыбку, которую сразу готовят. Почему лучше попробовать форель в такой усадьбе, а не в ресторане? Во-первых, цена: в ресторане – 1800 грн/кг, а в усадьбе – 350 грн/кг. Разница существенная. Во-вторых, рыбу готовят сразу после вылова, и она 100% свеженькая. А еще хозяева накрывают на вашу «поляну» не только рыбку, но и домашние вкусности – печеный картофель, соленые огурцы и помидоры, карпатский чай и, на выбор, самогон или вино.

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