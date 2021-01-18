Ведущий Нового канала – о наказании с танцующими креветками

Макс Узол из «У кого больше?» рассказал об испытании с местной тайской едой, которое ему пришлось пережить после проигрыша в выпуске

Ведущие хардкор-реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, продолжают путешествовать по экзотическим странам. Там они соревнуются, трудясь на местных работах и зарабатывая деньги. А дальше все просто: у кого больше средств – получает приятный сюрприз, а у кого меньше – должен отбыть наказание. В выпуске проекта из Таиланда не повезло ведущему Максу Узолу. Пока его соведущая Оля Манько релаксировала на тайском массаже, он должен был съесть местное блюдо – живых гвоздоногих креветок.

– В выпуске из Таиланда я проиграл и должен был съесть, как нам сказали местные жители, «танцующих креветок», – рассказывает Новому каналу ведущий. – Такое название, потому что креветки надо есть живыми. Перед употреблением их специально смазывают перцем чили. Он суперострый. Креветки от этого, разумеется, в шоке, им жжет, поэтому они прыгают. И вот, когда мне пришлось их есть, это был какой-то ужас. Во-первых, на тот момент мне нельзя было употреблять острого. Поэтому смущали не какие-то омерзительные ощущения, а то, что надо рисковать своим здоровьем. На самом деле, я люблю экзотическую еду. И когда клал именно эти креветки в рот, это было максимально неприятно. Они прыгали в ротовой полости, бились о щеки, зубы. Но самое интересное, что вкуса креветок я не почувствовал вообще. Просто что-то хрустело на зубах, как песок. Из ощущений было только огненное жжение и ничего больше. Чили страшная штука, обжег во рту все.

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Эксклюзивно Макс Узол поделился, что самое интересное не вошло в кадр.

– Я выдержал где-то секунд 30, и наказание было выполнено, – рассказывает ведущий. – После окончания съемки, примерно за две минуты после испытания, заметил, что у меня обожжены руки. Ожоги были такие, что держались еще три-четыре дня. Такого точно не ожидал. Боюсь представить, что на тот момент у меня происходило в организме и во рту. Не помогало ничего, от воды становилось даже хуже. Но я нашел выход из ситуации – в ближайшем кафе заказал большую порцию Ice-латте. Попросил добавить побольше молока и льда, это меня немного спасло. Правда, легче становилось только пока я пил, а потом жжение возвращалось. После этого наказания я перец чили не ем вообще.

Но это наказание – далеко не все испытания, которые ведущие пережили в Таиланде. Как Оля Манько поцеловала прыгающую кобру, а Макс Узол чуть не угодил в тайскую тюрьму – смотрите в полном выпуске «У кого больше?» на сайте Нового канала. А свежие серии хардкор-реалити включайте каждую субботу в 12:00 на Новом канале.