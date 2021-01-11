Ведущий Нового канала охотился за галлюциногенным медом в Гималаях

Валентин Чернявский из тревел-проекта «У кого больше?» рисковал жизнью ради лечебного продукта

Чтобы победить в тревел-проекте «У кого больше?», ведущие Нового канала готовы подкинуть соперникам самую тяжелую и опасную работу. Так, на третий день съемок в Непале Алина Мысечко отправила своего соперника Валентина Чернявского собирать галлюциногенный мед в Гималаях.

Почему же его называют галлюциногенным? Высоко в горах растет особенный вид рододендрона — его цветы ядовитые, но мед из него лечит множество болезней. Правда, если переборщить, то можно поймать галлюцинации, отсюда и название. Это лакомство, кстати, достаточно дорогое. Литр «безумного меда» стоит 1500 рупий (около 330 грн). А чтобы достать уникальный продукт, непальские собиратели буквально рискуют жизнями.

— Собирать мед гималайских пчел — достаточно опасно. Во-первых, нужно добраться до гнезда. Оно находится высоко в скалах и дорога туда не менее опасна, чем процесс сбора меда. Во-вторых, гималайские пчелы — самые большие в мире, и очень ядовитые, — предупредил ведущего Нового канала о предстоящей опасности местный житель.

Перед тем, как залезть в гнездо к пчелам, местные жители молятся горным богам и просят у них разрешения собрать мед. Делать это нужно босыми — в знак уважения к богам. Это практически вся защита от опасных насекомых, ведь чаще всего костюмы собирателей не закрывают ладошки и ноги.

Когда Валентин преодолел длинный и опасный путь в скалах, оказалось, что к самому гнезду нужно лезть вверх по хрупкой веревочной лестнице. Повиснув на ней, собиратель сбивает длинной палкой соты. Остальные члены экспедиции собирают соты (на которых зачастую остаются ядовитые пчелы), отжимают их голыми руками и несут добычу в близлежащую деревню, спускаясь по крутым скалам. Увиденное настолько шокировало ведущего Нового канала, что он отказался рисковать жизнью ради злополучного меда. Впрочем, это не помешало ему победить соперницу и выиграть полет на частном вертолете над Гималаями.

Смотрите тревел-проект «У кого больше?» по субботам в 12:10 на Новом канале!

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