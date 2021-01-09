Вместе с роботами: ведущая Нового канала устроилась в необычный ресторан в Непале

Алина Мысечко из тревел-проекта «У кого больше?» завлекала туристов в заведение с неживыми официантами

Непал — одна из самых бедных и неразвитых стран мира. Несмотря на это в 2018 году в столице страны — Катманду — открылся ресторан с роботами-официантами. Туда и устроилась работать ведущая Нового канала Алина Мысечко во время съемок тревел-проекта «У кого больше?».

В этом необычном ресторане контакт посетителей с обслуживающим персоналом сводится к нулю. На каждом столе есть мультимедийное меню — посетитель выбирает блюда и напитки, которые потом ему приносит робот. Полутораметровые представители роботоинтеллекта говорят по-английски и по-непальски — они могут не только доставить еду к столу и пожелать приятного аппетита, но и вступать в разговор с клиентами ресторана. За что, кстати, получают чаевые.

— Когда я пришла работать в этот ресторан, меня устроили на кухню — чистить креветки и готовить местные блюда. Но я хотела заработать как можно больше и рассчитывала на чаевые, но не учла, что их отдают роботам. Пришлось придумывать целый план, — рассказала ведущая Нового канала Алина Мысечко. — Я заметила, что в ресторане не очень много посетителей. Поэтому предложила администратору такую схему: я привожу в заведение клиентов, а мне за это отдают их чаевые.

Шеф-повар отпустил Алину с рабочего места всего лишь на пять минут, за которые девушке удалось привести в ресторан бизнесмена и целую семью — всего пять человек. Таким образом ей удалось заработать 30 долларов вместо обещанных изначально десяти.

— Прежде всего я ценю инициативу своих сотрудников. А Алина проявила огромное стремление увеличить количество наших клиентов, — объяснил щедрую доплату совладелец ресторана.

Помогли ли заработанные деньги Алине победить соперника — Валентина Чернявского, узнаете уже сегодня, 9 января, в 12:10 в тревел-проекте «У кого больше?» на Новом канале!

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