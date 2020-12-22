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Ведущие Нового канала побывали на секретном космическом объекте

Ведущие Нового канала побывали на секретном космическом объекте

Уникальное место они нашли во Львовской области

Фанаты путешествий, супруги Оля Манько и Макс Узол (Новый канал), в своем блоге на YouTube показали Львовскую область. Побывали и в фантастическом Центре космических исследований и связи. Это режимный объект, куда можно попасть только по предварительной регистрации. За вход нужно будет заплатить всего 54 гривны с человека.

Ведущие Нового канала побывали на секретном космическом объекте

– Перед посещением мы отправили свои паспортные данные, их проверила СБУ, только после этого получили разрешение на экскурсию, – рассказывает Макс. – Это одна из самых мощных станций в Европе и крупнейшая в Украине. На территории есть две огромные антенны – 25 и 35 метров в диаметре. Большую недавно модернизировали, и теперь это радиотелескоп весом 290 тонн.

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Центр открыли в 1974 году. Основной его функцией на тот момент был не поиск жизни в космосе, а связь. Благодаря этой антенне прошла первая межправительственная прямая связь Москвы с Вашингтоном. А еще благодаря ей мы могли смотреть хоккейные матчи, которые проходили в США. Игра транслировалась на спутник, тот передавал сигнал на эту антенну, а затем по кабелю все переходило на Останкино и дальше уже на весь Советский Союз.

Ведущие Нового канала побывали на секретном космическом объекте

– В большей антенне после модернизации все лаконично. Вместо габаритных пультов – компьютер, а три этажа железяк заменяет один шкаф, – рассказывает ведущий. – А вот осовременивание меньшей, весом 270 тонн, запланировано на 2021 год. Поэтому, когда заходишь внутрь сейчас, создается впечатление, что машина времени забросила тебя в СССР. Хотя вся техника там работает.

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Макс и Оля поднялись под 290-тонную антенну, но на нее, к сожалению, зайти не удалось. Погодные условия такое развлечение позволяют не всегда. На этот раз помешал дождь.

Ведущие Нового канала побывали на секретном космическом объекте

– Интересно, что в 2019 году с одной из этих антенн отправили в космос 100 тысяч детских рисунков с мечтами, – говорит Макс. – Они достигнут определенной планетарной системы в течение сорока лет. Поскольку ученые считают, что там может существовать жизнь, то еще сорок лет мы здесь, на Земле, будем ждать ответа.

Полный выпуск блога ведущих Нового канала Макса Узола и Оли Манько смотрите по ссылке. Кстати, первый выпуск из Львовской области тоже не забудьте посмотреть.

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