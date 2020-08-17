Ведущий Нового канала рассказал о своем первом раз

Макс Узол из проекта «У кого больше?» поделился историей благотворительного поступка

Делать хорошие дела – это всегда плюс в карму. Но, к сожалению, мы живем в такое время, когда творить добро бывает трудно из-за мошенников. Поэтому иногда людям, которые действительно нуждаются в помощи отказывают, потому что не хотят потакать лжи.

Как-то выбирать между «сделать хороший поступок, поверив на слово» и «отвернуться, потому что кругом мошенники» пришлось и ведущему проекта «У кого больше?» Максом Узола. Однажды на вокзале к нему обратились, чтобы одолжить денег.

– Я к уличным «дай денег» очень подозрительно отношусь. Спрашиваю, так а зачем деньги? Мужчина говорит: приехали с женой в Киев, а кошелек украли. Ну, думаю, стандартный вокзальный розводняк. Спрашиваю, то Вам, конечно же на билет не хватает? И здесь бородач реально удивил. Говорит, нет, билеты добрые люди купили. А вот на воду нет. Жара, в электричке жена не выдержит без воды, – поделился своей историей Макс в своем Instagram.

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Тогда новоканальскому ведущий все же решил дать шанс хорошую и помочь, но не деньгами.

– Денег я не дал. Но пошел в супермаркет, купил 2-литровую воду, пару булочек и отдал мужчине в руки. А потом решил проверить, куда он пойдет? Точно касается своих дружков. И как же я удивился! Он пошел на платформу к электричке, где его ждала с сумками жена. Он ей протягивает бутылку воды и тут я дико обрадовался, что действительно помог! – рассказал Узол.

Как пишет сам Максим Узол, летом 2014 был его первый раз, когда он сделал такое импровизированное добро. Ведущий призывает всех делать хорошие вещи, но лучше через проверенные платформы, как @ dobro.ua_.

Не пропусти премьеру проекта «У кого больше?» 31 августа в 19:00 на Новом канале