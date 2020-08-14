Выпить вина, оздоровиться и посмотреть на экзотических животных: где это сделать в Херсонской области?

Ведущие реалити «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько и Максим Узол отправились на юг в поисках интересных мест

Супруги-телеведущие Оля и Макс в очередной раз доказали, что путешествовать в Украине есть куда. Ради съемок для своего YouTube-канала «КАМОН» пара отправилась в Херсонскую область, где нашла три интересных места, посетив которые можно и отдохнуть, и впечатлений набраться.

Винодельческое хозяйство Трубецкого

Всего за 350 гривен можно и на экскурсию сходить, и вино продегустировать. И все это не где-то на юге Франции, а на юге Украины – в Херсонской области.

– Трубецкой был типичным русским барином, – рассказывает об этой локации ведущая «У кого больше?» – реалити, которое совсем скоро покажет Новый канал. – Он получил в наследство имение, который находилось на этих землях. Но поскольку оно было в запущенном состоянии, Трубецкой снес его и в 1889 году построил винодельческое хозяйство. В то время в моде все было французское, включая вино. Поэтому он решил заняться производством и переманить к себе клиентов.

Не отказывайте себе в удовольствии посетить винодельню, советуют ведущие, даже если за рулем – Без дегустации это обойдется даже на сто гривен дешевле. А неподалеку от винодельни есть дворец Трубецкого. И хотя от него остались одни руины – масштабы впечатляют.

Аскания Нова

О заповеднике «Аскания Нова» слышали почти все, а большинство там уже даже побывали.

– Это одно из семи чудес Украины и самый большой степной заповедник Европы, – признается Максим Узол. – В «Аскании» проводят сафари на машинах, и диких животных можно увидеть на расстоянии вытянутой руки, а некоторых даже покормить морковкой. Там живет более тысячи животных и птиц – олени, ослы, верблюды, зубры, лошади, ламы, страусы и др. Поэтому на эту локацию у меня были огромные планы.

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И стоит экскурсия недорого – 65 гривен, а в сопровождении экскурсовода – на пять гривен дороже.

Но вот посетить «Асканию Нову» ради сафари в ближайшее время не получится – введено ограничение из-за пожароопасности. Исключение делают только для тех, кто заказывает экскурсию через туристические фирмы. Автомобильная экскурсия «Ретрофотосафари» стоит 150 грн.

Розовое озеро

В 20-ти минутах езды на машине от Геническа можно увидеть невероятной красоты озеро. Но не голубое, как обычно, а розовое. Такое оно из-за водорослей.

– Когда-то рядом с этим озером функционировало большое соляное производство, – говорит Оля Манько. – Об этом напоминают сделанные посреди него дорожки с деревянными столбиками. Соль отсюда доставляли по всему миру. Но производство приостановлено. Сейчас соль сгребают разве что люди для продажи. И делают это вручную.

Соль и глина, которые находят там, обладают лечебными свойствами. Они помогают при проблемах с суставами и очень полезны для кожи.

Также на розовое озеро нужно приехать еще и для того, чтобы почувствовать себя чумаком. Ведь именно там пролегал легендарный «Чумацький шлях».

Посмотреть полное видео путешествия Оли и Макса можно на их YouTube-канале «КАМОН»

А реалити «У кого больше?» с участием супругов-ведущих выйдет уже 31 августа на Новом канале!