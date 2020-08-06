Ведущие Нового канала Настя Кошман и Оля Манько поделились лайфхаками путешествия налегке

Осенью Новый канал покажет, как эти две хрупкие девушки будут осваивать разные профессии в экзотических странах в реалити «У кого больше?». Чтобы съемки прошли, они тщательно готовились к путешествию. Но иногда случались и лажи. Поэтому на сборах девушки собаку съели. И знают, о чем стоит подумать заранее, а что может не пригодиться.

12 стран, угроза малярии и бессонные ночи: Новый канал запускает реалити «У кого больше?»

Как настроиться на материнство: 5 советов беременным от ведущей Нового канала

Страховка и прививки

О своем здоровье следует позаботиться еще дома. Для этого оформите медицинскую страховку, ведь в случае чего лечение в чужой стране может вылиться в копеечку. На страховке не стоит экономить. Пусть она не понадобится. Но лучше будет с вами.

– Если вы летите в экзотические страны – африканские или азиатские, то в первую очередь надо возобновить все обязательные прививки, – советует Оля Манько. – А еще сделать от тех болезней, которые не характерны для Украины, но циркулируют в стране, куда вы путешествуете.

Самое необходимое – в ручную кладь

Обычно путешественники пытаются ручной клади оставить как можно меньше вещей. Но у ведущих «У кого больше?» другая схема. Ведь они знают, что иногда багаж не прилетает вместе с тобой. И можно в буквальном смысле остаться без чистого белья.

– В ручную кладь закиньте один комплект нижнего белья, зубную щетку, пасту, павербенк, минимальный набор косметики, – говорит Настя Кошман. – Еще возьмите пачку влажных и сухих салфеток, солнцезащитный крем, санитайзер и несколько масок.

Помоги себе сам

Даже если у вас есть медицинская страховка, возьмите с собой минимальную аптечку. Положите туда таблетки от боли в горле, жаропонижающее, пластыри, лекарства от расстройства желудка и капли в нос.

– У меня был случай, когда я поехала в зимний тур и на католическое Рождество простудилась, – вспоминает Оля. – В этот день в Кракове, где мы остановились, все аптеки были закрыты. Я не могла купить простой парацетамол – сбить температуру. И молилась, чтобы на следующий день они открылись.

Карты и переводчик

Если вы планируете самостоятельно ездить по чужой страны, позаботьтесь о наличии карты в гаджетах, или же возьмите бумажную, хотя это не так удобно.

– За все время работы в проекте больше всего нам понадобился навигатор, – признается Настя Кошман. – Желательно, чтобы он работал без интернета. Есть специальное приложение MAPS.ME. Там можно загрузить нужную страну. И после этого в приложении спокойно прокладываете маршрут путешествия, даже если нет роуминга и мобильного интернета. Но советую все же по прилету купить местную сим-карту. Тогда вы не будете переживать ни за интернет, ни за связь с близкими. В азиатских странах не лишним будет и переводчик.

Одежда на каждый день

Во время перелета важно, чтобы не было перевеса багажа. Иначе придется платить. Как упаковать чемодан правильно и избежать неприятной ситуации?

– Важно не набрать много одежды и чтобы ее не было мало. Для этого у меня есть собственная схема упаковки, – улыбается Оля. – Например, еду на море на неделю. Рассчитываю один комплект одежды в день, плюс два дополнительных комплекта – на пляж. Еще лайфхак – чтобы не было перевеса багажа, возьмите шорты или юбку, а к ним несколько футболок, так получится мало одежды и много образов.

Премьера реалити «У кого больше?» – 31 августа на Новом канале.