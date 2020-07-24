Осенью Новый канал будет показывать, как ведущая «У кого больше?» Алина Мисечко пробует себя в разных профессиях за границей. Сейчас она без выходных и отпусков осваивает новую «профессию» – мамы. Ведущая родила первенца. Алина поделилась, какие открытия для нее принесли беременность, роды и первые месяцы материнства.

Токсикоз – не всегда токсикоз

Думала, что он у меня был до восьмого месяца беременности. А оказалось, таблетки железа, которые мне посоветовали пить для поднятия гемоглобина, просто не подошли, поэтому и тошнило. И если неприятные ощущения не исчезают после третьего месяца беременности, возможно, вы просто принимаете препарат, который вам не подходит.

Роды – не так страшны, как говорят

То есть, существует разница между страданиями и болью. Роды – это естественно. Да, рожать – не нюхать ромашки в поле. Это действительно тяжелая и ответственная работа, и это больно. Но, все же, женщина – не жертва-мученица, от которой ничего не зависит. Наоборот, она может управлять своей болью, облегчать ее, в этом процессе она – главная. И помните: ребенку еще труднее, а вы как взрослая можете ему помочь родиться на свет.

Во время беременности надо учиться

Две полоски на тесте приносят не только неописуемую радость, но и множество страхов. Что меня ждет во время родов? Как родить без боли, сохранить здоровье и фигуру? Как воспитывать и развивать ребенка? Как наладить грудное вскармливание? Стоит ли делать эпидуральную анестезию? Какие лекарства должны быть в детской аптечке? Что брать с собой в роддом? И так далее. Надо идти на курсы для будущих родителей! Очень довольна, что так сделала. Помогло и от страхов избавиться через конкретные упражнения, и как дышать во время родов научиться, и понять, что делать с ребенком в первые месяцы после его рождения. Также для детального понимания физиологии всех этапов родов я посетила онлайн-курс, потому что карантин. Уверена, каждый найдет вариант по душе, и убеждена, что готовиться к родам нужно.

Не накупайте много одежды заранее

Самый маленький размер детской одежды – 50-й. Конечно, я подготовилась и назаказывала разных комплектов. А потом оказалось, что этот размер моему малышу тесноват еще с рождения. И нужны вещи побольше. А те все новые отправились на полку ждать, когда кто-то из друзей родит ребенка поменьше. Кроме того, государство предоставляет при рождении комплекты одежды на первый год жизни ребенка, да и родные и друзья чаще всего дарят именно вещи (на втором месте – игрушки), поэтому вам будет во что одеть ребенка.

Первые месяцы после родов – очень сложные

Отсутствие графика, всем надо перестроиться, восстановиться и привыкнуть к новым реалиям. Родителям – к бессонным ночам и изменениям приоритетов в жизни. Ребенку – к миру, где все иначе, чем в мамином животике. В это время, чтобы у вас не возникли депрессия и упадок сил и без того ослабленного организма, есть правило: ребенок спит – мама спит, ребенок ест – мама ест. Это позволит успешно выжить в первые месяцы. Вот только я не знаю людей, которым удавалось бы это правило постоянно выполнять.

Счастливого вам материнства!

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