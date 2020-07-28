Ведущая реалити «У кого больше?» (Новый канал) слишком переборчива в еде и привозит из путешествий снежные шары

Осенью Новый канал покажет, как эта хрупкая девушка и ее муж Макс Узол соревнуются между собой на зарубежных заработках. И это будет феерическое соперничество. Сегодня же она празднует свой день рождения. В честь праздника Новый канал собрал интересные факты про Олю Манько.

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Факт №1 – у Оли вместо крови течет в жилах кофе

Разве бывает иначе у человека, который родился и вырос во Львове? За время жизни там Оля не только повзрослела, а еще научилась мастерски ходить на высоких каблуках по брусчатке. Еще во Львове она полюбила все прекрасное и решила: ее жизнь –журналистика.

Факт №2 – Оля одинаково любит путешествия и журналистику

– Профессию журналиста я выбрала сознательно, – рассказывает она. – Не представляла себя в другой сфере. Я очень активна. Для меня сидеть в офисе с девяти утра до шести вечера – это самоубийство. Поэтому перебирала такие профессии, которые предусматривали неусидчивость и командировки. Правда, родителям мой выбор не очень понравился.

Факт №3 – о путешествиях может говорить вечно

Вдруг вы встретите Олю где-то на улице, и не будете знать, о чем с ней поговорить –заведите разговор о ее путешествиях. Поездки ее вдохновляют и мотивируют. Пока она посетила 36 стран. Любимая, куда бы она вернулась охотно – Коста-Рика. Почему? Потому что местные – настоящие оптимисты, которые постоянно улыбаются и рады всем. Там бы Оля хотела провести свою старость в домике на пляже под шум прибоя. Есть страны, которые оставили после себя не очень приятные впечатления. Например, Мадагаскар. Несмотря на его мультяшную мимимишность, ведущая ни за что бы туда не вернулась.

Факт №4 – Оля – книгоман

Она очень любит читать, но из-за загруженности посвящает этому не так много времени. Часто листает книги, когда едет навещать родителей во Львов. Любимая литература –мотивационная и история создания различных брендов. После прочтения книги Говарда Шульца «Как чашка за чашкой строилась Starbucks» загорелась идеей открыть собственную кофейню.

Факт №5 – Оля была клоуном

– Хотела менее зависимой от родителей, поэтому студенткой устроилась на работу аниматором, – вспоминает она. – Тогда эта идея мне показалась классной. Ведь я могла и денег заработать, и развить свои актерские способности, которые пригодились бы для работы журналисткой. Но не все было так радужно. Сейчас смешно вспоминать, но приходилось быть даже клоуном.

Поздравляем с Днем рождения! Пусть все мечты сбываются. Желаем, чтобы коллекция снежных шаров из разных стран быстро пополнялась!