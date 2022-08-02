Блогер Таня Пренткович, которая три недели назад стала мамой во второй раз, в новом выпуске диджитал проекта Предметка откровенно рассказала, как проходили ее роды, почему она из-за границы вернулась рожать в Украину в обычный родильный центр. Ревнует ли старший сын к младшему? Почему Таня не планирует крестить малыша и выходить замуж за любимого мужчину? Развенчали ли ее с бывшим мужем, и как во время войны работает Танин секс-шоп? Ответы на эти и другие вопросы смострите в новом выпуске Предметки.

«Он нас не слышит!»: Таня Пренткович рассказала, как проявляется ревность старшего сына к младшему