Пологи, розчарування в церкві та що купляють у секс-шопі під час війни. Таня Пренткович. Предметка

Блогерка Таня Пренткович, яка три тижні тому стала мамою вдруге, у новому випуску діджитал проекту Предметка відверто розповіла, як проходили її пологи, чому вона з-за кордону повернулась народжувати до України в звичайний пологовий центр. Чи ревнує старший син до молодшого? Чому Таня не планує хрестити малого та брати шлюб з коханим чоловіком? Чи розвінчали її з колишнім, та як під час війни працює Танін секс-шоп? Відповіді на ці та інші питання дивіться у новому випуску Предметки.

«Він нас не чує!»: Таня Пренткович розповіла, як проявляються ревнощі старшого сина до молодшого