«Он нас не слышит!»: Таня Пренткович рассказала, как проявляется ревность старшего сына к младшему

Три недели назад блогер Таня Пренткович стала мамой очаровательного мальчика, получившего необычное имя Адам. В отличие от большинства новоиспеченных мамочек она сразу выложила в Instagram фото и видео с малышом. И на многих стороз видно, как старший сын Тани, 6-летний Иван, нежно обнимает и играет с крохой-братиком. Но все ли на самом деле так мило, как выглядит в соцсетях, блогер откровенно рассказала в диджитал-проекте «Предметка» на YouTube Нового канала.

– Иван не то что ревнует… Он просто стал вредным, – поделилась с ведущим Сергеем Никитюком Таня. – То есть мой идеальный ребенок, супервежливый, классный, нежный вдруг перестал меня слышать!

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Молодая мама призналась, что иногда ей приходится быть со старшим сыном строгой:

– Например, брат спит, а Иван хочет его обнять и поцеловать. Я говорю: «Адам спит. Ну не нужно!» А он продолжает это делать. Но моя подруга-психолог сказала, что это нормально. Это адекватная реакция. Ведь раньше Иван был в центре внимания, целым миром для нас. И тут в один момент: «Эй, а где моя мама? Почему она в любую минуту не может ко мне спуститься, как раньше? Почему она его кормит?» У него все изменилось! Собственно, шесть лет разницы, я думала, Иван уже суперсознательный, но он все равно ребенок! И потому сейчас нам немного сложно. Хотя он всего лишь нас не слышит. Но это просто мелочи, ведь знаю истории, когда старшие начинают вредить младшим. Могут ударить случайно или что-нибудь подсыпать… Есть и такие моменты. Поэтому то, что наш Иван просто немножко вредничает, нестрашно.

Сейчас Таня планирует построить такой график, чтобы в нем было место обоим сыновьям, и ни один из них не чувствовал себя обделенным вниманием и любовью:

– Я надеюсь, сейчас мы с Андреем будем уделять ему больше времени, потому что первые две недели после рождения Адама у нас была легкая паника. Мы привыкали к новому члену семьи. Сейчас уже легче, хотя понимаю, что все равно 80% времени буду с младшим, но 20%, хотя бы час в день, стану уделять исключительно старшему сыну. Буду только его мамой, чтобы Иван не чувствовал себя обделенным. Тем более мы сейчас поделились: Андрей – со старшим, я – с младшим, например, ночью. Но понимаю, что Ивану нужно больше моего и нашего общего внимания. Поэтому будем думать, как это сделать, чтобы он не испытывал недостатка нашей любви.

Больше о том, что изменилось в семье Тани Пренткович с рождением Адама, как проходили роды, собираются ли они с отцом младшего сына, Андреем, венчаться, почему Таня разочаровалась в институте церкви и не хочет крестить малыша, смотрите в полном выпуске Предметки» на YouTube Нового канала.

Фото: @tanyaprentkovych