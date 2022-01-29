Богдан Шелудяк: разрыв с девушкой, участие в «‎Холостячке» ‎и как попасть в реки Тик Ток. Предметка

В студии спецпроекта Предметка с Сергеем Никитюком – украинский блогер-миллионник, актер Богдан Шелудяк (Буше). Звезда Instagram и TikTok рассказал о вероятном участии в новом сезоне шоу «‎Холостячка», страстных поцелуях с финалисткой «‎Супермодели по-украински» Викторией Маремухой и как на самом деле получил роль в фильме «‎Любовь и блогеры».

Кроме того, в интервью Богдан признался, почему расстался с девушкой Чарой спустя больше года отношений, какую сцену ему устроила фанатка на съемках сериалити «‎Киев днем и ночью», а также раскрыл секрет успешного продвижения блога в Instagram и TikTok.

Сергей Никитюк в Instagram: https://www.instagram.com/s.nikitiuk/

Богдан Шелудяк в Instagram: https://www.instagram.com/bushe8/