Таня Пренткович заговорила о третьей беременности через месяц после родов

Украинская блогер-миллионник дала откровенное интервью Сергею Никитюку в рамках диджитал-проекта «Предметка» на YouTube Нового канала

В начале июля Таня Пренткович стала мамой во второй раз. Она родила возлюбленному Андрею Гонковскому сына, которого назвали Адамом. Мальчик появился на свет в роддоме Тернополя, родного города блогера. Изначально она планировала рожать в частном перинатальном центре в Киеве, но полномасштабная война россии против Украины внесла свои коррективы.

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– Тернополь – маленький город, у нас всего два роддома, – рассказала Таня Пренткович. – В одном я рожала старшего сына (6-летний Иван – сын блогера от первого брака – прим.ред.), и не хотела туда возвращаться – воспоминания не самые приятные. А во втором родильном работает моя хорошая коллега. Она показала мне палаты, рассказала, что можно оставаться там вместе с мужем, познакомила с врачами. Мне все понравилось, поэтому решила рожать у них. И действительно – все прошло просто отлично. Условия и команда, которая мной занималась, были настолько классными, что за третьей девочкой я готова снова ехать в Тернополь.

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Сергей Никитюк поинтересовался, уверена ли Таня, что будет еще один ребенок. На что блогер призналась, что они с партнером мечтают о дочери, поэтому будут продолжать попытки до победного:

– Мы, кстати, недавно об этом говорили. Я спросила у Андрея: «А если снова родится мальчик?» Он ответил: «‎Ну, ничего, пойдем за четвертой!» (смеется – прим. ред.) На самом деле, мне легко дается беременность и материнство. Это моя жизненная мини-миссия – показать девушкам, что рожать не так сложно, как они об этом думают. Что можно дальше развиваться и работать, хорошо выглядеть и наслаждаться жизнью, даже будучи мамой.

Больше откровенных признаний Тани Прентковых смотри в новом выпуске «‎Предметки» на YouTube-канале Нового:

Фото: @tanyaprentkovych