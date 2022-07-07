Таня Пренткович стала мамою вдруге! Перше фото з новонародженим

Українська блогерка Таня Пренткович народила другого сина сьогодні, 7 липня

Таня Пренткович і Андрій Гонковський вдруге стали батьками, про що повідомили на офіційних сторінках в Instagram. За словами блогерки, пологи пройшли чудово, вона навіть назвала їх «‎ідеальними».

Зараз дивляться

Таня Пренткович про вагітність: «Спочатку побачила одну смужку…» (ФОТО)

Малюк народився в четвер, 7 липня, о 14:02 з вагою 4 150 г і зростом 54 см. Таня Пренткович і Андрій Гонковський вирішили не приховувати щасливу новину від прихильників. Вони одразу розповіли про поповнення в родині та навіть поділилися першими сімейними фото з новонародженим сином. Тільки подивіться на цю милоту!