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Таня Пренткович стала мамою вдруге! Перше фото з новонародженим

Таня Пренткович стала мамою вдруге! Перше фото з новонародженим

Українська блогерка Таня Пренткович народила другого сина сьогодні, 7 липня

Таня Пренткович і Андрій Гонковський вдруге стали батьками, про що повідомили на офіційних сторінках в Instagram. За словами блогерки, пологи пройшли чудово, вона навіть назвала їх «‎ідеальними». 

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Таня Пренткович стала мамою вдруге! Перше фото з новонародженим

Малюк народився в четвер, 7 липня, о 14:02 з вагою 4 150 г і зростом 54 см. Таня Пренткович і Андрій Гонковський вирішили не приховувати щасливу новину від прихильників. Вони одразу розповіли про поповнення в родині та навіть поділилися першими сімейними фото з новонародженим сином. Тільки подивіться на цю милоту!

 

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Допис, поширений Таня Пренткович???????????? (@tanyaprentkovych)

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