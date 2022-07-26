Таня Пренткович нарешті дала ім’я своєму сину

Всі підписники блогерки вже два тижні з нетерпінням чекають на новину: яке ж ім’я Таня обере для свого молодшого сина.

І сьогодні двотижневий малюк таки отримав ім’я – Адам, з наголосом на перший склад. «Адам Гонковський», – написала Таня Пренткович у сторіс.

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Блогерка зізналась, що спочатку вони з коханим хотіли назвати сина простим українським ім’ям, але зіштовхнулись з проблемою: Чому стільки м*даків носять такі красиві чоловічі українські імена?».

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Через два тижні батьки вирішили звернутись до української Вікіпедії по допомогу. В четвірці переможців були Адам, Артем, Олександр та Еней:

– Еней дуже подобалось, але розуміли, що він буде парубком моторним, – сміється Таня. – Енеїду ж всі вчили?

Тому молоді батьки зупинили свій вибір на імені Адам:

– Це був один з найскладніших виборі в моєму житті, – зізнається Таня. – Але ми щасливі, і сину пасує.

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Нагадаємо, що Адам – друга дитина Тані Пренткович. Від першого шлюбу у блогерки вже є син Іван.

Фото: tanyaprentkovych

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