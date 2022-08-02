«Він нас не чує!»: Таня Пренткович розповіла, як проявляються ревнощі старшого сина до молодшого

Три тижні тому блогерка Таня Пренткович стала мамою чарівного хлопчика, який отримав незвичайне ім’я Адам. На відміну від більшості новоявлених матусь вона одразу виклала в Instagram фото та відео з малюком. І на багатьох сторіз видно, як старший син Тані, 6-річний Іван, ніжно обіймає та грається з крихіткою-братиком. Та чи все насправді так мило, як виглядає в соцмережах, блогерка відверто розповіла в діджитал-проекті «Предметка» на YouTube Нового каналу.

– Іван не те що ревнує… Він просто став вередливим, – поділилася з ведучим Сергієм Нікітюком Таня. – Тобто моя ідеальна дитина, суперчемна, класна, ніжна раптом перестала мене чути!

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Молода мама зізналася, що інколи їй доводиться бути зі старшим сином строгою:

– Наприклад, брат спить, а Іван хоче його обійняти та поцілувати. Я кажу: «Адам спить. Ну не треба!» А він далі це робить. Та моя подруга-психолог сказала, що це нормально. Це адекватна реакція. Бо раніше Іван був у центрі уваги, цілим світом для нас. І тут в один момент: «Гей, а де моя мама? Чому вона в будь-яку хвилину не може до мене спуститися, як раніше? Чому вона його годує?» В нього все змінилося! Власне, шість років різниці, я думала, Іван вже суперсвідомий, але він все одно дитина! І тому зараз нам трошки складно. Хоча він лише нас не чує. Та це просто дрібниці, адже знаю історії, коли старші починають робити шкоду молодшим. Можуть вдарити випадково або щось підсипати… Є й такі моменти. Тому те, що наш Іван просто трошки вередує, нестрашно.

Наразі Таня планує побудувати такий графік, щоб у ньому було місце обом синам, і жоден з них не почувався обділеним увагою та любов’ю:

– Я сподіваюся, зараз ми з Андрієм будемо приділяти йому більше часу, бо перші два тижні від народження Адама в нас була легка паніка. Ми звикали до нового члена сім’ї. Зараз вже легше, хоча розумію, що все одно 80% часу буду з молодшим, але 20%, хоча б годину на день, приділятиму виключно старшому сину. Буду тільки його мамою, щоб Іван не почувався обділеним. Тим паче ми зараз поділилися: Андрій – зі старшим, я – з молодшим, наприклад, вночі. Але розумію, що Івану потрібно більше моєї і нашої спільної уваги. Тому будемо думати, як це налагодити, щоб він не відчував нестачі нашої любові.

Більше про те, що змінилося в родині Тані Пренткович з народженням Адама, як проходили пологи, чи збираються вони з батьком молодшого сина, Андрієм, брати шлюб та вінчатися, чому Таня розчарувалася в інституті церкви та не хоче хрестити малого, дивіться у повному випуску «Предметки» на YouTube Нового каналу.

Фото: @tanyaprentkovych