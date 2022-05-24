Арина рассказала, как в Латвии получить временную защиту, оформить помощь и выплаты

Участница «Супер Топ-модель по-украински», блогер Арина Любителева рассказала в рамках проекта «Предметка. Переселенцы» о том, что ждет переселенцев из Украины в Латвии, какие выплаты и помощь можно получить в этой стране, и как оформить все необходимые документы.

— Выбирая между получением статуса беженца и временной защитой, я выбрала второе, — поделилась Арина в интервью Сергею Никитюку. — Временная защита оформляется здесь, в Латвии, достаточно легко. Нужно прийти в Центр помощи беженцам, где тебя даже могут накормит борщом! Там ты заполняешь все документы, с тобой разговаривают на русском языке, потому что это Прибалтика. И через 2-3 недели ты получаешь идентификационный код, с которым здесь можно работать, и сразу получаешь первую выплату. Тогда же тебе вклеивают латвийскую визу на один год. Здесь есть выплаты, в отличии от Испании и Италии, почти 300 евро – это экстренная помощь, и 109 евро каждый месяц.

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Обычно виза для украинских беженцев оформляется 5-10 дней. Пока вы ждете визу, помощь можно получить от негосударственных организаций, например, Латвийского красного креста, Латвийского общества самаритян, Gribu palīdzēt bēgļiem. Если вы находитесь в Риге, то найти эти организации очень просто — нужно обратиться в Рижский центр поддержки беженцев по адресу Калькю,1 в информационный пункт НГО (негосударственных организаций). Здесь можно подробно узнать и о возможностях питания, и где взять одежду, как получить предметы гигиены.

В других латвийских городах информацию о социальной помощи можно получить в конкретном регионе в самоуправлении. Или позвонив по бесплатному телефону социальной помощи 80700011.

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— Когда вы приходите оформлять документы, вам также выдается направление на получение гуманитарной помощи два раза в месяц. Это 8 кг еды! Также один раз в месяц вы можете получить гигиенический набор: порошки, зубная паста, щетка и т.д. Это все можно получить в Центре помощи беженцам в Риге, — рассказала Арина. — Также здесь, когда вы оформляете все эти документы, вам выдают бесплатный проездной на 20 поездок, сим-карту на 3 месяца – с безлимитным интернетом и бесплатными звонками в Украину.

До получения визы можно также обратиться в Социальную службу самоуправления (в Риге это также можно сделать на Калькю,1): подать заявку на пособия и продовольственные пакеты. Социальный работник в индивидуальном порядке назначит время и место, куда приходить за пособием (если вы планируете его получать наличными), и за продовольственными пакетами.

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— Я просто в шоке, если честно, потому что, если бы не война, я бы никогда сюда, в Ригу не прилетела. Но это замечательный красивый город! – признается Арина. — Все люди очень поддерживают украинцев, невероятное количество наших флагов везде, здесь я чувствую себя в безопасности.

Больше о том, почему Арина, сбежав от войны в Украине в Испанию, в скором времени покинула эту страну, о переездах, поиске жилья, помощи от Красного Креста и других подробностях жизни временного переселенца в Европе, смотрите в полном выпуске «Предметка. Переселенцы» с Сергеем Никитюком на YouTube Нового канала.