Александр Педан – о первом дне войны

Ведущий Нового канала с семьей добирался из Киева в родной Хмельницкий 18 часов

«Никто не верил, что такое возможно» – эта фраза стала одной из самых распространенных в первые дни войны, которую развязала россия на территории Украины. Ведущий Нового канала Александр Педан не исключение. За день до вторжения он встречался со своими хорошими друзьями, которые его успокоили на все 100%.

– Около полуночи я возвращался домой через центр города. Даже сторис записал о том, какой классный и спокойный Киев. Хотел выставить это видео, но как-то рука не поднялась. Думаю: «Подожду до утра». И вот это «подожду» стало роковым, – рассказал он Сергею Никитюку в YouTube-проекте Нового канала «Предметка». – Где-то в 5:30, когда начало прилетать в Киев, я, как и все, понял, что началась война. Люди звонят, что-то кричат… Меня набрал наш знакомый из Министерства обороны и попросил, чтобы я вывез на запад Украины свою семью, а его жена с детьми ехали бы за нами следом.

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Утро семьи телеведущего 24 февраля ничем, наверное, не отличалось от утра каждого украинца. Все суетились. А Александр, чтобы успокоиться, взялся за неожиданное дело.

– Помню, моя жена Инна бегает, а у меня такой шок, диссонанс в голове, не мог поверить во все это. Взял бритву и стал спокойно бриться. Чтобы подумать, – говорит Педан. – Инна вокруг меня пять раз уже пробежала с документами. Спросила, что со мной, а я ответил: «Не знаю, когда в следующий раз побреюсь». Так и вышло. Тревожный чемоданчик, кстати, был готов только у дочери, которой на тот момент было 16 лет. Только Лера переживала. А я действительно не верил. Надеялся, что это невозможно в XXI веке. Но вообще обычно быстро собираюсь, так что через пять минут взял самое необходимое, что тогда было актуально. Мы сели и поехали в Хмельницкий. Ехали 350 километров 18 часов!

Полный выпуск «Предметки» с Александром Педаном смотрите по ссылке.