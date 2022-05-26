«Их оружие было направлено на меня»: Аня Сулима – о страшной дороге к границе

Во втором выпуске проекта «Предметка. Переселенці» блогер, финалистка проекта «Эксы» на Новом канале Аня Сулима рассказала, как вывозила малолетнюю сестру и двух собак в Польшу

На момент начала полномасштабного вторжения россии Аня жила в Виннице, а ее мама с младшей сестрой Сашей – в родном Кривом Рогу. 13-летняя девочка от страха начала заикаться, и стало ясно, что ее нужно срочно вывозить из страны. А поскольку мама Ани Сулимы не согласилась покидать дом, блогер вынуждена была сама выезжать за границу с малышкой.

Арина рассказала, как в Латвии получить временную защиту, оформить помощь и выплаты

«Поселили с бывшими заключенными»: Арина Любителева – о жизни переселенца в Испании

Но перед тем, как пересечь границу, нужно было из Кривого Рога довезти девочку до Ани, и это стало непростой задачей в условиях войны:

– Наше путешествие – это вообще какой-то трэш, – признается Сулима. – Мама нашла маршрутку, которая ехала из Кривого Рога к границе с Польшей. Мы договорились с водителем, что в Виннице я смогу к ним подсесть. И когда оставалось примерно два часа до их приезда в Винницу, водитель сообщил, что из-за обстрелов они будут ехать другой дорогой – через Бердичев. Мне повезло, удалось договориться с друзьями, которые меня с двумя собаками отвезли на машине в Бердичев, и там я уже села в маршрутку к Саше.

Но, как оказалось, это было только начало. Заплатив 5000 грн за сестру и 100 долларов за себя, Аня вынуждена была ехать в багажнике:

– Мест в салоне не было совсем, поэтому я с собаками, еще четыре женщины и двое детей ехали в багажнике, сидя на своих вещах. Мы передвигались по лесам-полям, чтобы не встретить оккупантов, и эта дорога была самым страшным, что случилось со мной за всю жизнь. Мы постоянно останавливались, а поскольку я сидела в багажнике без окон, то не видела – это блокпост или нет. Было очень страшно! Во время одной из остановок в полной темноте дверь багажника маршрутки вдруг резко открылась, а за ней стояли четверо мужчин с автоматами. Они смотрели прямо мне в глаза, и их оружие было направлено на меня. Единственная мысль в тот момент: «Хоть бы наши, хоть бы наши, пожалуйста!» Когда слышу, один из военных говорит: «Слава Україні! В этот момент было ощущение, будто на меня вылили ведро воды. Я очень испугалась, думала, все – секунда, и они стреляют в меня, в сестру, в собак. Боялась, чтобы именно по дороге нас не убили. Знаю, что моих соседей из Ирпеня расстреляли, когда они пытались эвакуироваться…. И это было самое страшное – когда ты едешь и не знаешь: сейчас на мине подорвешься, тебя застрелят к чертям или ты таки доедешь.

Как Аня Сулима с сестрой пересекали границу с Польшей, почему их выселили из первого дома, как девушки смогли устроить свою жизнь в чужой стране и какие документы оформляли, смотрите в полном выпуске «Предметка. Переселенці» с Аней Сулимой и Таней Брык.

Читай также:

Арина Любителева – о Соне Стужук: «Она просто доводила нас до истерики!»