Арина Любителева – о Соне Стужук: «Она просто доводила нас до истерики!»

Участница реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински», блогер Арина Любителева в первом выпуске нового сезона проекта «Предметка. Переселенцы» рассказала, что из себя представляет инфофронт, чем занимаются украинские блогеры, и почему Соня Стужук намеренно удалила свою станицу в Instagram.

– С самого начала войны у нас появился блогерский чат «Батальон блогеров», – рассказывает Арина. – В нем состоят все основные украинские инфлюенсеры, всего до 300 человек, и у каждого в этом чате есть свои задачи. Решаем, что мы постим, все вместе, готовим ролики с графическими дизайнерами. Есть люди, которые отвечают за безопасность наших страничек. Мы действительно инфофронт! Очень много моих постов и сторис были удалены Instagram, например, сторис «Доброе утро!» удалили якобы «за травлю».

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Но Арина призналась, что не все украинские блогеры готовы были делиться с подписчиками правдивой информацией о происходящем в Украине:

– Есть такие люди как Соня Стужук, я думаю, многие ее знают. У нее самая большая российская аудитория. И когда мы создали чат, Соня просто «падала на дурочку», писала: «Я не понимаю, что мне говорить… Вы скажите, что мне сказать, и я скажу». Она доводила нас до истерики своим тупизмом! Соня далеко не дура, она умная девочка. Но делала вид, что тупая.

– Сейчас Стужук удалила свою страницу, но сказала, что аккаунт ей удалил Instagram. Я вам объясню, зачем она это сделала! Чтобы не терять аудиторию из россии, ведь когда ты сам удаляешь (замораживаешь) свой аккаунт, человек не может ни на тебя подписаться, ни отписаться.

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– Она, правда, создала себе «левую» страницу, что сейчас там, не знаю. Я за ней не слежу, говорю о том, что было в начале войны. Соня делала вид, будто не понимает, чего вообще от нее хотят. Говорила, что занята, что в дороге. И в это же время комментировала посты своей подруги, российского блогера, писала: «Какая ты красивая!» То есть, время на комментарии у нее было, а чтобы рассказать о том, кто на кого напал, не нашлось!

В «Предметке. Переселенцы» Арина Любителева также рассказала, когда и как решила уезжать из Киева, где научилась держать оружие, почему сбежала из Испании в Ригу. А также о нюансах проживания украинцев в Испании и Латвии, оформлении временного убежища и помощи переселенцам в этих странах. Смотрите в полном выпуске!