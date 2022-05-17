«Поселили с бывшими заключенными»: Арина Любителева – о жизни переселенца в Испании

Участница «Супер топ-модели по-украински» Арина Любителева рассказала, как жила в эвакуации в Барселоне

По данным ООН, после начала полномасштабного вторжения больше пяти с половиной миллионов человек выехали за границу. Больше всего украинских беженцев, конечно же, в Польше – около трех миллионов. Финалистка реалити Нового канала «Супер топ-модель по-украински» тоже попала в статистику ООН. Она была вынуждена покинуть Украину и уехать в Испанию. Трое суток девушка добиралась в туда, о чем рассказала Сергею Никитюку в «Предметке. Переселенцы» на YouTube Нового канала. Жизнь за границей оказалась не такой простой.

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– В Барселоне фактически нет никакой помощи. Где-то ходила информация о том, что выдают сим-карты, проездные на метро, есть бесплатные поезда – это все неправда. Скажу, что Барселона дает бесплатно – ничего! – говорит Арина. – Поезда, которые изначально были бесплатными для украинцев, сейчас уже платные. Изначально, может, и предоставляли места для переселенцев, но с каждым днем их все меньше и меньше. Мне было странно, что не выдавали ни карточки для телефонов, которые там довольно дорогие, ни проездные на метро. Говорили, что на вокзале якобы можно получить 10 бесплатных поездок. Это не так. Месяц прожила в Барселоне, и никто ничего мне не дал. Ни копейки! Выплат там нет, и работу я себе не нашла.

Ее подруге было еще сложнее.

– «Красный Крест» поселил ее бесплатно в отеле в часе езды от Барселоны. Она живет с бывшими заключенными, которые сидели в тюрьме во Франции. Почему так? Потому что «Красный Крест» помогает не только переселенцам, но и всем, кто в этом нуждается, – объясняет Арина. – Будьте готовы к тому, что если вы попросите поселиться бесплатно, вас могут отправить в подобные условия.

Девушка приняла решение уехать из Испании в Латвию, где сейчас и проживает. Насколько там комфортно для переселенцев – смотрите в «Предметке. Переселенцы» на YouTube Нового канала.