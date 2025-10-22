Дивись онлайн Поле 3 сезон 9 випуск від 22.10.2025 на сайті Нового каналу! Гравці зійдуться в найнапруженіших дуелях сезону, адже саме цього разу стане відомо, хто потрапить до списку фіналістів. На полі – учасники з абсолютно різними інтересами та професіями: вчителі, блогери, журналісти, парфумери. Та всі вони прийшли на шоу Поле, аби спробувати перевірити свої знання та отримати суперприз у чверть мільйона гривень!

Вихователька Вікторія та міжнародна експертка Олена випробують себе в аудіо-категорії Український хіт-парад, а глядачі спробують з гравцями впізнати пісні Монатіка, Alyona Alyona, гурту Go_A та багатьох інших популярних артистів. На арені зійдуться й автомобілісти, для яких спідометр і домкрат – щоденна реальність. А ще глядачі стануть свідками прем’єри авторської пісні від молодого блогера Сашка, який не боїться проявити себе на публіці та заспіває власну пісню. Хто з них отримає місце у фіналі? Покаже проєкт Поле 9 випуск 3 сезон від 22 жовтня 2025 – дивись онлайн в хорошій якості на сайті Нового каналу.

