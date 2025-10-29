Фима Константиновский высказался о хейте в отношении выехавших из Украины звезд

Ведущий квиз-шоу Нового канала «Поле» также обдумал, как не вернуть предателей в наше инфопространство

За годы войны украинцы стали нетерпимыми ко лжи, но щедрыми и неравнодушными к оставшимся рядом. Внутренний компас изменил все – от отношений между друзьями и родственниками до восприятия публичных людей. Поэтому те, кто пытался остаться вне политики, потеряли доверие, считает Фима Константиновский. И если раньше любимцев выбирали за песни и роли, теперь – за позицию. Ведущий игры «Поле», в которую играют всей страной каждую среду в 20:00 на Новом канале, считает худшим развитие событий, когда звезды-предатели захотят вернуться, будто ничего и не было.

– Мне кажется, лучшее, что можно сделать сейчас, – просто не вспоминать об этих людях. А если им захочется вернуться, давать концерты, петь патриотические песни, тогда нам надо включаться. И как показывает пример Лободы – это возможно. Все же общество теперь оказывает значительно большее влияние. У всех сейчас обостренное чувство справедливости, люди очень чувствуют, когда их пытаются обмануть, – говорит Фима Константиновский в интервью «Коротко про». – Однако есть те, кто, может, и ждет концерт Ани Лорак, к сожалению. Что с этим делать? Возможно, создавать петиции, запрещать на законодательном уровне. Усилить немного культуру отмены – было бы хорошо.

Ведущий «Поля» добавляет, что не у всех уехавших или молчащих звезд есть понимание того, что они сделали.

– Жаль, потому что такие как Потап, Винник, Яма могли бы делать гораздо больше и закрывать какой-то процент сборов. Но надо понимать: искренне извиниться – это тоже дар, – объясняет Фима. – Грустно, что именно такие люди были лидерами мнений в Украине. С другой же стороны, очень благодарен войне за то, что она отсеяла этих людей, немного изменила элиты и шоу-бизнеса, и юмора. Я рад, что Вася Байдак, Антон Тимошенко теперь собирают залы. Не думаю, что это было возможно до полномасштабной войны. Мне кажется, именно сознательные люди должны быть популярными.

