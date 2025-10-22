Фіма Константиновський — про те, що соромно постити під час війни

Ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна щосереди о 20:00 на Новому каналі, розповів, що ніколи не викладе в сторіз під час великої війни
«Вони не готові сміятися з себе»: Фіма Константиновський – про українських зірок
Коли поряд втрати, сирени та фронт, навіть найзвичніші речі раптом починають здаватися недоречними. Досі, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, ми зупиняємося перед тим, як опублікувати фото з подорожі, зустрічі з друзями чи мем у сторіз. Бо в голові одразу виринає думка: чи на часі? Однак маленькі радості, турбота про себе чи навіть збереження естетики в профілі Instagram допомагають втримати відчуття нормальності й нагадати собі, що життя триває, зазначають психологи. Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський наголошує: також у часи війни важливе відчуття, що ви корисні.
– Варто запитувати себе: чи заслужив щось, якщо нічого не зробив? Наприклад, я теж не святий, можу піти з друзями в бар випити. Але ви маєте розуміти: якщо щось добре зробили для когось, можете щось зробити і для себе. А якщо все тільки для себе – значить, треба щось змінювати, – каже Фіма в інтервʼю «Коротко про».
Попри це, зірка квіз-шоу «Поле», яке дивіться щосереди о 20:00 на Новому каналі, ніколи не стане вихвалятися у соцмережах.
– Розумію, що треба приділяти час особистому та приємностям для себе. Інша справа, що я ніколи не викладу це в сторіз. Просто не можу собі дозволити. Публікувати фотографії з бару, тусовки… Ні. Лайфстайл у мене зараз один – це збори і війна, – пояснює ведучий Нового. – Для мене хизування в соцмережах – якийсь паралельний світ. Я от купив Playstation 5, вирішив зробити собі подарунок. Але не можу викладати таке, це доволі дорога покупка. Навіщо? До того ж мені шкода, що хтось думає, що крутість зараз у тих речах, які ти купуєш, у тих країнах, у яких відпочиваєш. Навпаки, крутість зараз – в закритому зборі, якщо ми кажемо про цивільних. Отаких людей я поважаю. А просто подивитись, як хтось відпочиває… Шкода, що досі такий контент комусь цікавий. Хотілося б, щоб було більше підписників у військових, у волонтерів.
