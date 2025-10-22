Фима Константиновский — о том, что стыдно поститься во время войны

Ведущий игры «Поле», в которую играет вся страна каждую среду в 20:00 на Новом канале, рассказал, что никогда не выложит во время большой войны

«Они не готовы смеяться над собой»: Фима Константиновский – об украинских звездах

Cейчас смотрят

Когда рядом потери, сирены и фронт, даже самые привычные вещи вдруг начинают казаться неуместными. До сих пор, на четвертый год полномасштабного вторжения, мы останавливаемся перед тем, как опубликовать фото с путешествия, встречи с друзьями или мем в сторис. Потому что в голове сразу возникает мысль: а ко времени ли? Однако маленькие радости, забота о себе или сохранение эстетики в профиле Instagram помогают удержать ощущение нормальности и напомнить себе, что жизнь продолжается, отмечают психологи. Ведущий Нового канала Фима Константиновский настаивает: также во время войны важно чувство, что вы полезны.

– Стоит спрашивать себя: заслужил ли что-нибудь, если ничего не сделал? К примеру, я тоже не святой, могу пойти с друзьями в бар выпить. Но вы должны понимать: если что-то хорошо сделали для кого-то, можете что-то сделать и для себя. А если все только для себя – значит, нужно что-то менять, – говорит Фима в интервью «Коротко про».

Несмотря на это, звезда квиз-шоу «Поле», которое смотрите каждую среду в 20:00 на Новом канале, никогда не станет хвастаться в соцсетях.

– Понимаю, что нужно уделять время личному и удовольствиям для себя. Другое дело, что я никогда не выложу это в сторис. Просто не могу себе позволить. Публиковать фотографии из бара, тусовки… Нет. Лайфстайл у меня сейчас один – это сборы и война, – объясняет ведущий Нового. – Для меня хвастовство в соцсетях – какой-то параллельный мир. Я вот купил PlayStation 5, решил сделать себе подарок. Но не могу выкладывать такое, это довольно дорогостоящая покупка. Зачем? К тому же мне жаль, что кто-то думает, что крутизна сейчас в тех вещах, которые ты покупаешь, в тех странах, где отдыхаешь. Напротив, крутизна сейчас – в закрытом сборе, если мы говорим о гражданских. Таких людей я уважаю. А просто посмотреть, как кто-то отдыхает… Жаль, что до сих пор такой контент кому-то интересен. Хотелось бы, чтобы было больше подписчиков у военных, у волонтеров.

Включайте «Поле» с Фимой Константиновским каждую среду в 20:00 на Новом канале и играйте вместе с участниками квиз-шоу!