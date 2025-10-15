Фіма Константиновський розповів про те, чому хоче повернутися у стендап

Ведучий «Поле», капітан в «Хто знає?», актор Stadium Night на Новому каналі також розповів, чому хоче повернутися у стендап

Під час війни та постійного напруження гумор став способом боротьби зі страхом, стресом і відчаєм. Тому стендапери посіли особливе місце в серцях українців, збираючи солд-аут і закриваючи збори на ЗСУ. Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський теж не обділений талантом віджартуватися вчасно, чим створює атмосферу, в якій усі забувають про втому й щоденні турботи. З найближчих планів зірки «Поля», що показує Новий щосереди о 20:00, – повернення у стендап.

– Я активно виступав на початку, коли стендап щойно з’явився в Україні. Тож хочу зробити перший сольник. Вважаю, мені є що розказати, – зазначає Фіма Константиновський в інтервʼю «Коротко про». – Це не просто провести шоу, а трошки інше: ти ніби сам на сам проти всіх. Цим мені стендап дуже й подобається, бо це жарт, який написав ти, і який подобається тобі. І от виходиш розказувати матеріал на широкий загал, що вже круто. Це дуже важкий процес, але, думаю, все вдасться.

Однак є нюанс: небагато представників українського шоу-бізнесу готові приймати жарти на свою адресу, додає Фіма.

– Років шість тому ми з Дантесом та Владом Карагодіним писали погані жарти. Це був такий формат, де зірки читали одне про одного жарти. І виявилося, що вони не готові сміятися. Дехто вдавали, що взагалі не розуміють жарт. Це капець, – каже зірка «Поля». – Самокритичність – така риса, яка повинна бути в медійної персони. Всюди є гумор, всюди можна пожартувати. Мені не цікаво, коли людина живе у своєму вигаданому образі. Сподіваюся, це зміниться.

А якщо казати глобально, Фіма хотів би ще й вести late night show.

– Мені здається, така мрія має бути в кожного адекватного ведучого. Я дивлюся багато американського продукту й бачу, як там ця культура побудована. Це круто, коли в тебе є проект, куди кличеш гостя, і не повинен його «облизувати», – ділиться думками ведучий Нового каналу.

