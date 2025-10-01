Фима Константиновский рассказал о подготовке к работе ведущим на свадьбах

Ведущий шоу Нового канала «Поле» описал подготовку к работе на свадьбах

Он умеет расшевелить даже самую скромную компанию. На экране Фима Константиновский –харизматичный ведущий шоу Нового канала. А вне кадра развивает еще одно направление – профессиональное ведение свадеб и корпоративов. Звезда «Поля», которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом, начал вести частные мероприятия задолго до своего появления на украинском телевидении. Это помогло ему отточить навыки импровизации, мгновенно реагировать шуткой и удерживать внимание аудитории. И уже с приобретенным опытом Фима ворвался в проекты Нового. Сегодня он одинаково уверен в себе как перед камерой, так и перед сотней гостей в зале! Но как Фима проверяет заказчиков, чтобы не попасть в скандал?

– На самом деле это довольно сложно. Что касается гостей – здесь ты точно ничего не сможешь сделать. Не хочу снимать ответственность с ведущих, артистов, но когда это огромная свадьба на 200-300 человек, как ты их проверишь? И если там кто-нибудь окажется не таким, это точно не наша вина, – говорит Фима в интервью изданию «Коротко про».

А вот с молодоженами ведущий всегда созванивается, интересуясь, кем они работают и чем занимаются.

– Я, конечно, не Bihus.Info, не могу пробить их по базе. Но большинство вопросов закрываются при личном разговоре. Можно сразу увидеть по человеку. Тем более, у меня уже есть опыт, – объясняет звезда «Поля». – Когда у тебя ценник значительно выше среднего, не 50 свадеб в год, а 20, и ты к ним готовишься, смотришь, что это за люди, имеешь возможность их идентифицировать, то можешь сказать «нет». У меня были истории, когда я общался с молодоженами и говорил, что мы не подходим друг другу. Такое случается, потому что ты себя уважаешь. У меня никогда не было бешеной жажды денег. Можно много съесть, а можно просто вкусно поесть, вот в чем разница.

