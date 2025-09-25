На що учасники проєкту Поле 3 сезон витратили виграш: подробиці

На Новому каналі відбулася кульмінація першої гри третього сезону «Поля». Хто здобув головну перемогу та як дуелянти розпорядилися винагородою?

Пʼять вечорів поспіль ми підказували з диванів, вболівали за фаворитів і нервували разом. Щосереди учасники «Поле» змагалися в тематичних квіз-дуелях, аби за кожні 45 секунд отримати порцію азарту, приємний бонус у розмірі 25 тис. грн за найбільшу територію наприкінці випуску та головний приз у 250 тис. грн. А 24 вересня на Новому каналі пройшов фінал гри, в яку грає вся країна. Кому ж вдалося взяти гору над «Полем»?

Алі Велієв, програміст, виграв 25 тис. грн у першому випуску «Поля»

– Я зберіг бейджик, з яким стояв на «Полі». Тепер він у колекції, яку почав збирати з 2022 року: там є артемівська сіль, прапор України, підписаний військовими, та інші важливі для мене речі. Ще нагадую, маю 1% знижки на послуги Фіми в ролі ведучого на весілля! (сміється). Наперед домовився перед виграною дуеллю, бо поки що чекаю нагоди освідчитися, – з усмішкою каже Алі. – А виграш направив колезі, який зараз служить у полку «Азов». Йому ці гроші були дуже доречні: він сапер, і якраз на ту мить мав купити додаткове спорядження.

Оксана Федоренко, приватна підприємиця, виграла 25 тис. грн у другому випуску «Поля»

– Протягом року випробовую себе. І участь у «Полі» стала одним з етапів, коли я вийшла з зони комфорту та перемогла саму себе. До того ж отримала приємний бонус у вигляді 25 тисяч гривень, – ділиться Оксана. – Частину виграшу вклала в самоосвіту: оплатила курс зі штучного інтелекту. Це потрібно для просування сторінки мого будівельного магазину в Instagram. А на решту придбала новий набір посуду – білого, з гарним візерунком. Останні 10 років користувалися чорним скляним, але з переїздом до будинку вирішили оновити на білий. І відтоді маленьке нагадування про «Поле» в мене вдома (усміхається).

Катерина Грачова, акаунт-менеджерка, виграла 25 тис. грн у третьому випуску «Поля»

– Коли в першому випуску «Поля» ведучий Фіма Константиновський запитав у мене, на що витрачу гроші у випадку виграшу, я відповіла, що хочу допомогти сільській бібліотеці. Так і зробила! Спочатку радилася з бібліотекою, що їм потрібно, на що одразу ж почула: «Невже хтось хоче допомогти бібліотеці у віддаленому селищі Волинської області?» Після 2022 року фонди вичистили від книг російською, а поставок не було. Тому попросили поповнити виданнями про саморозвиток, мотивацію, українську культуру та як розпочати власний бізнес. Ще частина коштів пішла на донат подрузі, в якої батько служить на Херсонському напрямку. І решту доклала до вже зібраної суми на подарунок доньці на день народження – ноутбук. Вона в четвертому класі, обожнює робототехніку, – розповідає Катерина. – До слова, цікавий факт. Про мою участь у «Полі» написала локальна газета «Ратнівщина»! Мені було цікаво й по-доброму смішно, коли Новий опублікував, що «Поле» стало лідером переглядів, а це якраз був ефір, коли я грала три дуелі. І, здається, в Ратному вулиці спорожніли того дня (усміхається). У селищі мешкає понад 8 тисяч, кілька тисяч з яких точно зробили вибір на користь «Поля» замість посапати картоплю, наприклад. Хоч я вже переїхала, а батьки досі живуть там, то їх зустрічали на вулиці зі словами: «А Катя грає на Новому!»

Марія Ларіонова, агрономка, виграла 25 тис. грн у четвертому випуску «Поля»

– Мені перерахували виграш у ту мить, коли я разом із коханим спустилася з Говерли. Запамʼятала це на все життя! Ми якраз були на відпочинку, де зазвичай витрачається більше, ніж планувалося (усміхається). Тому я зраділа, – пригадує Марія. – Залишила виграш на себе та мрію вчитися вирощувати екопродукти. Адже донати – це важлива частина буденності без обговорень, тому й так переважно гроші йдуть на благодійність. Тож частину грошового призу відклала, а за іншу скуплюся на зиму.

Вікторія Кость, мама чихуахуа, стала переможницею першої гри третього сезону й виграла 250 тис. грн

– Насамперед купила дещо дуже хороше для песика Пумби. Бо вважаю, що він добре підтримував мене. І за це заслужив крутий фонтанчик для води (усміхається). Також частину грошей відправила на підтримку ЗСУ та допомогу безпритульним тваринам, – каже Вікторія. – А за решту планую здійснити заповітну мрію – подорож з мамою до Парижа. В нас якраз дні народження з різницею у два тижні та обидва взимку. То можна обʼєднати подарунки для себе й для неї.

