Фіма Константиновський розповів подробиці весілля

Ведущий игры «Поле», в которую играет вся страна, также рассказал о языке любви, который появился у него благодаря Лизе

Лучший день в жизни Фимы Константиновского тот, когда он женился на любимой Лизе Нечипоренко! Еще в начале июня пара обменялась клятвами после двух с половиной лет вместе. Ведущий Нового канала старался не пропустить ни минуты свадьбы, а воспоминания о романтическом событии до сих пор греют его душу. Теперь звезда квиз-шоу «Хто знає?» и «Поле», премьеры которых запланированы 26 и 27 августа на Новом, делится особым моментом и с фанатами.

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– Праздновали четыре дня! И я не сам вел собственную свадьбу, конечно. Ведущим у нас был Ромка Мищеряков. На самом деле, огромный респект ему, потому что всегда трудно вести праздник для своих. Ромка согласился, за что ему большое спасибо, – говорит Фима Константиновский в YouTube-шоу «Порадниця». – Вообще очень классно отпраздновали. Помню, как на второй день свадьбы около 23:00 Ваня (Кухарчук, коллега Фимы из Stadium Family – прим. ред.) что-то очень долго рассказывал отцу Лизы. Но Петя в какой-то момент не выдержал и сказал: «Вань, ну ты и балабон». Да, именно балабон! С тех пор мы так и называем Ваню между собой (смеется).

С появлением Лизы Фима не только сменил статус холостяка на женатого, но и открыл для себя новый способ говорить о чувствах.

– До встречи с Лизой я вообще не любил обниматься, а тем более засыпать в объятиях. Для меня это дискомфортно. Мне очень часто жарко, особенно летом. В начале отношений был совершенно категорически против. Мы с Лизой обнимались, а после того, как я весь пропотел, говорил ей: «Блин, на самом деле я не очень это люблю» (улыбается). Иногда даже мог три секунды постоять с ней в объятиях, а потом развернуться и уйти. Делал так несознательно! Со временем мы проработали это вместе, – вспоминает ведущий Поля. – Но потом меня почему-то поперло (улыбается). Теперь люблю обниматься! Вот такой язык любви появился. И хочу признаться, что объятия – это круто. Я считаю, что многие мужчины теряют этот кайф! Сейчас мы с Лизой, например, без плечика не засыпаем. Как бы ни было жарко, открываем окна и делаем все, чтобы спать в объятиях.

Включайте сразу две осенние премьеры с Фимой Константиновским на Новом канале! 26 августа – второй сезон «Хто знає?», в котором Фима капитан команды, а 27 августа – «Поле», уже третий сезон которого он ведет