Фіма Константиновський розповів про здійснення власної мрії стати телеведучим

Готові зануритись в атмосферу гри та разом з гравцями «Поля» вгадувати відповіді? З 27 серпня щосереди о 20:00 на Новому каналі стартує третій сезон улюбленого квіз-шоу

Поле готове приймати нових гравців та виконувати бажання! Вже наприкінці серпня на глядачів Нового каналу чекає третій сезон гри, в яку грає вся країна. Впродовж 15 випусків гравці виборюватимуть перемогу в інтелектуальних квіз-дуелях. Та лише троє з них підуть з «Поля» з призом у 250 тисяч гривень та зможуть наблизитися до здійснення власних мрій. А як щодо мрій незмінного ведучого проекту Фіми Константиновського? За лаштунками зйомок шоу він зізнався: «Поле» вже виконало одну з них.

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– У моєму дитинстві телеведучі, які вели популярні програми, здавались мені недосяжними зірками з екрана. Пам’ятаю, як ми класом приїхали до Києва на шкільну екскурсію. Нас привезли на Хрещатик, і я побачив там дуже популярного на ті часи ведучого Іллю Ноябрьова, який вів проект «Золотий Гусак» (гумористичне шоу 2000-х, яке збирало зірок української сцени, кіно та музики – прим. ред.), – згадує ведучий квіз-шоу «Поле» Фіма Константиновський. – І тоді я, хлопчик з Дніпра, зрозумів, що це ж столиця! Саме тут живуть медійні люди. І саме тут можна побачитися з кимось відомим (усміхається).

Мрія Фіми здійснилася, але він не просто влився у медійний світ, а став ведучим одного з найцікавіших квіз-шоу країни.

– Свого часу я переїхав до Києва саме через телебачення. Це була моя мета. Я не мріяв про популярність, не думав, що колись мене будуть впізнавати на вулиці, фотографуватися зі мною, просто хотілося стати телеведучим, – зізнається Фіма. – І зараз я – ведучий найкрутішої програми в Україні!

Команда квіз-шоу «Поле» стала для Фіми рідною, адже разом на майданчику вони проводять багато часу та вже мають безліч спільних приємних спогадів.

– У студії, яка створює «Поле», працюють дуже кайфові люди. Мені подобається, що команда ставиться до всіх, хто залучений до зйомок, як до родини, – говорить Фіма. – Часто так співпадає, що я працюю на день народження моєї мами, це мене засмучує, звісно. І якось мама у свій день народження приїхала на зйомки одного з сезонів «Поля». Команда подарувала їй букет квітів, ми на майданчику змогли відсвяткувати (усміхається).

Вже з 27 серпня о 20:00 щосереди на вас чекатимуть нові випуски квіз-шоу «Поле» з Фімою Константиновським. Стежте за іграми та відповідайте разом із гравцями!