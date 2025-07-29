Новий каналПолеНовини

«Я – ведучий найкрутішої програми в Україні!»: Фіма Константиновський запрошує на «Поле»

Фіма Константиновський розповів про здійснення власної мрії стати телеведучим

Готові зануритись в атмосферу гри та разом з гравцями «Поля» вгадувати відповіді? З 27 серпня щосереди о 20:00 на Новому каналі стартує третій сезон улюбленого квіз-шоу

Поле готове приймати нових гравців та виконувати бажання! Вже наприкінці серпня на глядачів Нового каналу чекає третій сезон гри, в яку грає вся країна. Впродовж 15 випусків гравці виборюватимуть перемогу в інтелектуальних квіз-дуелях. Та лише троє з них підуть з «Поля» з призом у 250 тисяч гривень та зможуть наблизитися до здійснення власних мрій. А як щодо мрій незмінного ведучого проекту Фіми Константиновського? За лаштунками зйомок шоу він зізнався: «Поле» вже виконало одну з них.

Зараз дивляться

Спортивний гімнаст та фанат Тімберлейка: невідомі факти про Фіму Константиновського

Фіма Константиновський розповів про здійснення власної мрії стати телеведучим

– У моєму дитинстві телеведучі, які вели популярні програми, здавались мені недосяжними зірками з екрана. Пам’ятаю, як ми класом приїхали до Києва на шкільну екскурсію. Нас привезли на Хрещатик, і я побачив там дуже популярного на ті часи ведучого Іллю Ноябрьова, який вів проект «Золотий Гусак» (гумористичне шоу 2000-х, яке збирало зірок української сцени, кіно та музики – прим. ред.), – згадує ведучий квіз-шоу «Поле» Фіма Константиновський. – І тоді я, хлопчик з Дніпра, зрозумів, що це ж столиця! Саме тут живуть медійні люди. І саме тут можна побачитися з кимось відомим (усміхається).

Мрія Фіми здійснилася, але він не просто влився у медійний світ, а став ведучим одного з найцікавіших квіз-шоу країни.

– Свого часу я переїхав до Києва саме через телебачення. Це була моя мета. Я не мріяв про популярність, не думав, що колись мене будуть впізнавати на вулиці, фотографуватися зі мною, просто хотілося стати телеведучим, – зізнається Фіма. – І зараз я – ведучий найкрутішої програми в Україні!

Фіма Константиновський розповів про здійснення власної мрії стати телеведучим

Команда квіз-шоу «Поле» стала для Фіми рідною, адже разом на майданчику вони проводять багато часу та вже мають безліч спільних приємних спогадів.

– У студії, яка створює «Поле», працюють дуже кайфові люди. Мені подобається, що команда ставиться до всіх, хто залучений до зйомок, як до родини, – говорить Фіма. – Часто так співпадає, що я працюю на день народження моєї мами, це мене засмучує, звісно. І якось мама у свій день народження приїхала на зйомки одного з сезонів «Поля». Команда подарувала їй букет квітів, ми на майданчику змогли відсвяткувати (усміхається).

Вже з 27 серпня о 20:00 щосереди на вас чекатимуть нові випуски квіз-шоу «Поле» з Фімою Константиновським. Стежте за іграми та відповідайте разом із гравцями!

новини нк новости поле
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь