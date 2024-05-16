«Я тут заради брата, який воює з 2014 року і пройшов російський полон»: колишня поліцейська – про участь у «Полі»

После трех месяцев в оккупации участнице шоу Нового канала пришлось уехать в Нидерланды и кардинально сменить профессию

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Каждый из 100 украинцев, принявших участие в «Поле», пришел на съемки квиз-шоу с благотворительной целью. Кто-то планировал отдать главный приз в размере 400 тысяч гривен родным или друзьям в ВСУ, кто-то хотел оплатить реабилитацию конкретному военному, а кто-то – спасти бездомных животных из прифронтовых зон. Участница «Поля» Екатерина Омельченко откровенно рассказала, что пришла на шоу Нового канала ради брата. Родом из Херсонской области, 26-летняя полицейская прожила в оккупации три месяца. Впоследствии ей удалось уехать в Нидерланды. За кулисами съемок «Поля», которое Новый канал показывает каждый четверг в 20:00, Екатерина рассказала о брате-герое и вышитой иконе, которую оставила родным на память.

– До начала полномасштабного вторжения я жила в Херсоне и работала в патрульной полиции. После 24 февраля (2022 года, – прим. ред.) враг захватил город и значительную часть области. Я прожила в оккупации три месяца. Потом собрала вещи, спрятала полицейский жетон в карман и уехала на подконтрольную Украине территорию. Впоследствии уволилась со службы и отправилась за границу. Так оказалась в Нидерландах, где сменила профессию полицейского на бармена. Сейчас работаю в местном баре. А вся моя семья осталась в оккупации в Херсонской области, – говорит Екатерина Омельченко.

Перед началом большой войны участница «Поля» имела две страсти: тайский бокс и вышивание крестиком.

– Когда переехала за границу, пришлось отложить тайский бокс (улыбается). А вот вышивать продолжаю. Раньше создавала иконы в подарок. К примеру, вышила одну бабушке на день рождения и подарила перед самым отъездом. Думаю, она смотрит на икону и вспоминает меня, – со слезами делится Екатерина. – К счастью, есть возможность регулярно звонить близким и поддерживать с ними связь. Но очень тяжело морально, потому что никак не могу им помочь. Раньше хотя бы работали банковские терминалы, можно было передать деньги семье. Но потом их полностью отрезали от цивилизации. Родным сложно уехать, потому что бабушка больна, дедушка пережил три инсульта, и они боятся бросать дом. А мама боится за них, поэтому тоже осталась в оккупации и помогает им.

26-летняя украинка решила посоревноваться за главный денежный приз в размере 400 тысяч гривен не ради себя и собственных целей.

– Я здесь ради брата, который защищает Украину с 2014 года. Он прошел русский плен, дважды получал контузию, но продолжает бороться за независимость нашей страны. Поэтому хочу, чтобы все знали, что я горжусь им, он – гордость и герой. Решила принять участие в «Поле», чтобы направить главный приз ВСУ и хоть немного помочь брату и его побратимам, которые служат в штурмовой бригаде «Лють», – добавляет участница квиз-шоу Нового канала.

Включайте «Поле» с ведущим Фимой Константиновским каждый четверг в 20:00 на Новом канале! А выпуск с участием Екатерины Омельченко ищите на сайте и YouTube Нового

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.