«Ми всі з італійським темпераментом»: Фіма Константиновський – про дозвілля з родиною

Дитинство ведучого шоу «Поле» і капітана команди в «Хто знає?» (Новий канал) асоціюється зі збиранням пазлів

«Сім місяців ми не знали, що з ним. А потім побачили в новинах»: учасниця «Поля» – про тата, який пройшов полон

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Сімʼя – це найдорожче, що є в житті. І ми почали ще більше цінувати її саме з початком повномасштабної війни. Адже переконалися: хай ворог краще забере будинок чи автівку, головне – аби близькі були живі та поруч. Тож у Міжнародний день сімʼї, який відзначають 15 травня, подзвоніть рідним, посмійтеся з теплих спогадів і просто подякуйте за все світле й хороше, що вам подарувала родина. А з нагоди свята ведучий шоу «Поля», свіжі випуски якого виходять щочетверга о 20:00 на Новому каналі, Фіма Константиновський розповів про сімейне дозвілля.

– Коли ми збираємося всі разом, то обожнюємо грати в PlayStation (ігрову приставку, – прим. ред.), особливо в гру «Знання – сила». І вже років 20 часто засідаємо за настолкою Rummikub. Пригадую, що почали грати, коли я був малим, і досі продовжуємо. Раніше з батьком регулярно ходили на квести. А ще дуже часто збирали пазли, з якими в мене якраз асоціюється дитинство, – каже Фіма Константиновський. – Однак це все було до повномасштабного вторгнення. Зараз, на жаль, не вдається зібратися сімʼєю в повному складі.

Велика війна розлучила зірку Нового каналу з близькими: після 24 лютого 2022 року Фіма повернувся до тата в рідне Дніпро, а його мама та молодший брат виїхали за кордон. Згодом найменший у родині Константиновських почав навчання в Австрії.

– З моменту його вступу минуло більше двох років, а ми так і не бачилися з ним офлайн, – додає ведучий «Поля». – Через деякий час мама повернулася з-за кордону. Ми з татом зустрічали її, казали, як сумували. А вже через пів години почали сваритися (сміється). І тоді мама з усмішкою зітхала: «Ой, навіщо я взагалі приїжджала?» Але це нормально для нас, класична історія (усміхається). Ми всі з італійським темпераментом: швидко спалахуємо, а потім так само швидко згасаємо. Приміром, ми з мамою завжди сваримося, коли ходимо по магазинах. Вона пропонує приміряти щось, я кажу, що мені не подобається, але мама наполягає, поки я все ж не вдягну. Думаю, таке трапляється в кожній сімʼї (усміхається).

Провітріть голову з Фімою Константиновським одразу в двох проектах Нового каналу! Дивіться «Поле» щочетверга о 20:00 та «Хто знає?» щовівторка о 20:00