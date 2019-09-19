Узнай больше о творчестве и личной жизни Ирмы Витовской, звезды комедийного сериала «Подорожники» на Новом канале. А также читай эксклюзивный комментарий актрисы про воспитание сына

Ирма Витовская – украинская актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель. В ее профессиональном багаже десятки наград: «Телетриумф» за роль в сериале «Леся и Рома», «Киевская пектораль» в категории «Лучшая женская роль», «Киноколо» в номинации «Актриса года 2018», «Женщина года 2018», «Золота Дзиґа» в категории «Лучшая женская роль», «Women in art 2018» в номинации «Театр и кино».

Ирма Витовская кардинально сменила имидж!

Ирма родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. После окончания школы будущая звезда поступила во Львовский государственный музыкальный институт на актерский факультет. В 1998 году Витовская получила диплом, и начала работу в Киевском академическом Молодом театре.

Украинцам Ирма Витовская полюбилась после премьеры сериала «Леся+Рома». Среди киноработа с участием Витовской можно выделить: «Богдан-Зиновий Хмельницкий», «Ангел-хранитель», «Ожерелье для снежной бабы», «Не наезжай на Деда Мороза», «Между первой и второй», «Нюхач», «Последний москаль», «Ворота» и «Тайный дневник Симона Петлюры».

В 2016 году Ирма Витовская вышла замуж за Виталия Ванца, предпринимателя родом со Львова. Для Ирмы это третий брак. Первое своё замужество актриса считает поспешным студенческим решением: вышла замуж в возрасте 23 лет, и вскоре развелась. Второй супруг Витовской – актер Молодого театра Владимир Кокотунов. Они поженились, когда Витовской было 25 лет. В 2011 году в семье появился первенец – сын Орест. Сейчас наследнику Витовской и Кокотунова восемь лет.

Ирма Витовская не часто говорит о личной жизни на публике. Но для Нового канала актриса сделала исключение, и рассказала кое-что интересное об отношениях с сыном и его успехах в школе.

– Мне удается находить баланс между работой и материнством, – рассказывает Ирма Витовская. – Мы видимся с сыном по утрам и вечерам, проводим вместе выходные. Но ему все равно меня не хватает, он же все-таки ребенок. Помню, однажды он увидел, что я собираюсь уходить на работу, вцепиться в мене с криками: «Не уходи!» Он тогда был помладше, сейчас, конечно, таких истерик у нас нет (улыбается).

Сейчас сын Ирмы Витовской учится во втором классе. По словам актрисы, у Ореста пока не все получается на 100%, но очень старается. Да и внеклассных занятий у мальчика немало.

– Я его не заставляла, он сам захотел пойти на кружки, – делится исполнительница роли Сусанны в комедии «Подорожники». – Орест занимается плаваньем, благодаря чему за год очень подрос, возмужал. В гимназии дополнительно посещает уроки по шахматам, а еще он – пластун (Пласт – Национальная скаутская организация Украины – прим.ред.) А на следующий год сын хочет пойти на боевые искусства. В общем, занятий у него достаточно (улыбается).

Сериал «Подорожники» – с понедельника по четверг в 22:00 на Новом канале.

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