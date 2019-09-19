«Подорожники»: интересные факты о сериале

И при чем тут Притула?

Уже вторую неделю подряд зрители Нового канала наблюдают за веселыми разборками Ирины (Олеся Жураковская) и Сусанны (Ирма Витовская) – главных героинь комедии «Подорожники». А пока «не за горами» очередная серия, мы расскажем вам пять интересных фактов об этом сериале.

1. Житомирская трасса – не зря житомирская. По обе стороны этой автодороги находятся отели-рестораны главных героинь Ирины и Сусанны. Создатели комедии выбрали это направление не просто так – именно оно географически соединяет Украину и Европу. И именно оттуда, из Европы, по сюжету, приезжает главная героиня Сусанна Форци. Женщина больше 20 лет прожила в эмиграции и думала, что выиграла счастливый билет, поселившись в Италии. Но с первых часов своего пребывания на родной земле Сусанна приятно удивлена изменениям, которые произошли в Украине за время ее отсутствия. Создатели комедии «Подорожники» ставили целью сделать украинский сериал, который покажет украинцев настоящей европейской нацией и научит ценить то, что они имеют.

2. Что значит «Пьянтаджинне»? Вернувшись из Италии, Сусанна открывает отель-ресторан под названием «Пьянтаджинне». В переводе с итальянского это – «Подорожник». По сюжету, Сусанна хитро назвала свой бизнес так, как и ее соперница Ирина, но завуалировала это итальянским переводом.

3. Натальи Сумской в сериале могло не быть. Мало кто знает, но Любу Ивановну в «Подорожниках» могла сыграть другая актриса. Кандидатуру народной артистки Натальи Сумской предложил Виктор Андриенко. На кастинге актеры так удачно сыграли в паре, что продюсеры не только утвердили Наталью на эту роль, но и придумали любовную линию для их персонажей.

4. Одна корова на двоих. В первых сериях, когда Сусанна обустраивает свой ресторан, ее муж Марио (Алессандро Демченко) вместе с мужем ее конкурентки Ирины Толиком (Вячеслав Довженко) несут манекен коровы, раскрашенный в цвета итальянского флага. По идее, это декорация при входе в «Пьянтаджинне». Впоследствии такую же корову, но уже в цветах украинского флага, мы видим у ресторана «Подорожник». Это одна и та же корова, которую художникам сериала пришлось перекрашивать несколько раз.

5. Сергей Притула причастен к «Подорожникам». В сериале играет хоть и второстепенную, но очень важную роль молодой актер Александр Рудинский. Его персонаж Петро Цибулько уже успел полюбиться зрителям Нового канала. Но у команды на этапе написания этот герой вызвал немало трудностей – никак не удавалось сделать сленг Петра одновременно молодежным, понятным и остроумным. Для этого привлекли ведущего Нового канала Сергея Притулу, который максимально приблизил высказывания Петра к реальной разговорной речи.

Сериал «Подорожники» – с понедельника по четверг в 22:00 на Новом канале.

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