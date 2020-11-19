Starlight Originals и Новый канал представляют первый трейлер самого ожидаемого сериала 2020 года – «Первые ласточки. Zависимые». Премьера состоится 14 декабря в 21:00! Готовы к новой детективной истории, которая держит в напряжении, завораживает кадрами и шокирует сценарным сюжетом?

«Первые ласточки. Zависимые» не будут продолжением первого сезона. Зрители увидят любимых актеров в кардинально противоположных образах. Неизменным останется только одно: правда о жизни молодежи и их родных – страхи, с которыми они сталкиваются, боль и протест, наполняющие до краев. И, конечно, глубокие надрывные темы зависимости, которая у каждого своя. Смогут ли герои побороть собственных демонов и остановиться в шаге от смерти, к которой их подталкивает Друг?

До премьеры второго сезона Ласточек осталось совсем немного. Обводи 14 декабря красным маркером в календаре. А пока пристегивайся и погружайся в трейлер. Предупреждаем, не отпустит долго.