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Война ускорила события: Максим Девизоров рассказал о своей свадьбе

Максим Девизоров рассказал о своей свадьбе

Актер сериала Нового канала «Перші ластівки» признался, что помогло ему принять решение жениться во время войны

В начале полномасштабной войны россии против Украины актер Максим Девизоров вступил в ряды ВСУ и отправился в Донецкую область. Впрочем, это не помешало звезде сериала Нового канала «Перші ластівки» жениться на любимой — актрисе Светлане Гордиенко. Ради этого его на день отпустили со службы в Днепр.

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Максим Девизоров рассказал о своей свадьбе

— Принять это решение мне помогло чувство к Светлане, которую я очень люблю. Война, возможно, несколько ускорила произошедшее. Но мы и раньше говорили о том, что планируем создать семью, видим друг в друге родителей наших будущих детей, — рассказал Максим в социальном проекте «Життя під час війни».

Звезда «Первых ласточок», который служит в ВСУ, женился (ФОТО)

На церемонию в ЗАГСе Максим пришел в военной форме, а его жена – в белом платье в бельевом стиле. Образы молодоженов пришлись по душе украинцам — их фотографии облетели всю страну.

— Было неожиданно, что наша свадьба приобрела такую огласку. Мы, напротив, планировали, учитывая все обстоятельства, сделать все скромненько. На росписи даже не было родителей, – добавил актер сериалов Нового канала. – Решили, что праздник устроим уже после окончания войны. А тут все начали поздравлять и радоваться за нас! Это очень приятно.

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