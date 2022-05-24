Звезда «Первых ласточок», который служит в ВСУ, женился (ФОТО)

На одного завидного холостяка стало меньше

Украинский актер Максим Девизоров, вступивший в ряды Вооруженных Сил Украины с началом полномасштабной войны, узаконил свои отношения с любимой Светланой Гордиенко. Об этом стало известно из Instagram знаменитости.

Звезда сериала «Первые ласточки» и его коллега обручились в Днепре. Влюбленные не виделись с марта, но ради свадьбы Максима отпустили со службы в Донецкой области всего на сутки.

Что такое «эффект Девизорова»?

Церемония прошла в ЗАГСе. Невеста была одета в легкое белое платье и черные черевики, а вот актер и защитник Украины Максим был одет в военный камуфляж. Без праздничной фотосессии не обошлось. Ее молодоженам подарили фотографы Константин и Влада Либеровы. Они решили бесплатно снять 10 свадеб украинских военнослужащих, таким образом благодаря им за героизм. Одна свадьба уже снята, две – забронирована, осталось еще семь. Поэтому спешите получить хорошие кадры в свой важный день.

Новый канал поздравляет Максима Девизорова и Светлану Гордиенко с женитьбой, созданием семьи и желает долгие годы вместе в свободной Украине!