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Опять золото! «Перші ластівки. Zалежні» заняли первое место на престижном фестивале

Опять золото! «Перші ластівки. Zалежні» заняли первое место на престижном фестивале

Сериал «Перші ластівки» продолжает восхищать профессиональное международное жюри фестиваля Ukrainian Design: The Very Best Of

«Перші ластівки. Zалежні» — сериал, который поразил зрителей Нового канала не только важными темами, профессиональной игрой актеров и захватывающим сюжетом, но и стильным дизайном. Доказательство этому — первое место в номинации Title Design на престижном фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of.

Победу сериалу принесли открывающие титры, которые можно увидеть в заставке:

Вот уже десять лет фестиваль Ukrainian Design: The Very Best Of отмечает лучшие творческие проекты известных украинских дизайнеров и молодых специалистов. Конкурсные работы оценивало международное жюри — 29 судей из 17 стран мира. Все они — ведущие дизайнеры, арт-директора, архитекторы, главные редакторы профильных изданий и другие профессионалы индустрии.

Опять золото! «Перші ластівки. Zалежні» заняли первое место на престижном фестивале

— У открывающих титров есть две функции — показать имена главных героев и очень коротко рассказать историю, немножко раскрыть героев, — объяснил креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia Александр Антонов. — Мы хотели показать зависимости каждого героя: кто-то зависим от секса, кто-то — от наркотиков, кто-то — от власти или денег. У каждого при этом есть альтер эго – сторона, которую он скрывает от посторонних глаз. Одна из основных задач — показать наших героев так, чтобы заинтриговать зрителя и приоткрыть завесу тайны, но не раскрыть полностью персонажей, чтобы не продать в титрах всю историю.

В 2020 году «Перші ластівки» уже брали золото Ukrainian Design. Тогда сериал признали лучшим в номинации TV Project – Typography за проморолики с меняющимися татуировками, еще пять серебряных «медалей» он получил в категориях TV Program – Logo; TV Program/Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video; Program/Film Promo — Open/Titles; Program/Film Promo – Miscellaneous Design; Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film/Series.

Опять золото! «Перші ластівки. Zалежні» заняли первое место на престижном фестивале

Отметим, в этом году медиахолдинг StarLightMedia, в который входит Новый канал, получил сразу 15 наград на дизайнерском фестивале!

А посмотреть сериал «Перші ластівки. Zалежні» можно эксклюзивно на стриминговом сервисе sweet.tv.

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