Опять золото! «Перші ластівки. Zалежні» заняли первое место на престижном фестивале

Сериал «Перші ластівки» продолжает восхищать профессиональное международное жюри фестиваля Ukrainian Design: The Very Best Of

«Перші ластівки. Zалежні» — сериал, который поразил зрителей Нового канала не только важными темами, профессиональной игрой актеров и захватывающим сюжетом, но и стильным дизайном. Доказательство этому — первое место в номинации Title Design на престижном фестивале Ukrainian Design: The Very Best Of.

Победу сериалу принесли открывающие титры, которые можно увидеть в заставке:

Вот уже десять лет фестиваль Ukrainian Design: The Very Best Of отмечает лучшие творческие проекты известных украинских дизайнеров и молодых специалистов. Конкурсные работы оценивало международное жюри — 29 судей из 17 стран мира. Все они — ведущие дизайнеры, арт-директора, архитекторы, главные редакторы профильных изданий и другие профессионалы индустрии.

— У открывающих титров есть две функции — показать имена главных героев и очень коротко рассказать историю, немножко раскрыть героев, — объяснил креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia Александр Антонов. — Мы хотели показать зависимости каждого героя: кто-то зависим от секса, кто-то — от наркотиков, кто-то — от власти или денег. У каждого при этом есть альтер эго – сторона, которую он скрывает от посторонних глаз. Одна из основных задач — показать наших героев так, чтобы заинтриговать зрителя и приоткрыть завесу тайны, но не раскрыть полностью персонажей, чтобы не продать в титрах всю историю.

В 2020 году «Перші ластівки» уже брали золото Ukrainian Design. Тогда сериал признали лучшим в номинации TV Project – Typography за проморолики с меняющимися татуировками, еще пять серебряных «медалей» он получил в категориях TV Program – Logo; TV Program/Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video; Program/Film Promo — Open/Titles; Program/Film Promo – Miscellaneous Design; Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film/Series.

Отметим, в этом году медиахолдинг StarLightMedia, в который входит Новый канал, получил сразу 15 наград на дизайнерском фестивале!

А посмотреть сериал «Перші ластівки. Zалежні» можно эксклюзивно на стриминговом сервисе sweet.tv.

В тему:

Панические атаки, актеры-перевертыши и срывы съемок. Как снимали «Перші ластівки. Zалежні»

Неудачные пробы в «Ластівки…», эротические съемки и другое. Предметка. Постшоу с Настей Пустовит