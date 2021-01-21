«В этом есть огромная сила»: как подбирали наряды для Насти Пустовит в «Перших ластівках. Zалежні»

Каждая деталь образа Карины из сериала Нового канала несет в себе определенный посыл. Какой именно, рассказала актриса, сыгравшая главную антагонистку сезона

Героиня Насти Пустовит в сериале «Перші ластівки. Zалежні», который показывал Новый канал, один из самых сложных персонажей сезона. Внимательный зритель мог заметить: о непростом и сильном характере Карины говорят даже ее наряды, которые тщательно подбирались костюмерами вместе с самой Настей.

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— Карина — закрытая по всем линиям, даже в ее одежде и прическе есть огромная сила. Когда на примерке я увидела все эти кимоно для Карины, я обалдела — это же все то, что я ношу в реальной жизни! Сразу спросила у костюмеров, откуда они знали, что мне нравится, — призналась актриса сериала Нового канала в спецпроекте «Предметка». — Причем на примерку я и сама приехала в кимоно — у меня их три или четыре вида. Люблю oversize-вещи, длинную прямую одежду с прямыми руками. Для меня в этой правильности есть какая-то мощность.

О неудачных пробах в «Перші ластівки. Zалежні», съемках эротических сцен и отношениях с коллегами по цеху — в «Предметке» с Настей Пустовит:

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