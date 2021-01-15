Олександр Рудинський мало не зірвав освідчення

Актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні» назавжди запам’ятав, як кликав свою кохану заміж. Адже курйозів у його освідченні було не менше, ніж романтики

Коли актор Олександр Рудинський, який зіграв Льошу Сметаніна в серіалі «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал), готувався робити пропозицію руки і серця своїй коханій дівчині Марії, то навіть не уявляв, через скільки випробувань йому доведеться пройти. Спершу дівчина мало не знайшла обручку завчасно.

– Ми полетіли з виставою на гастролі до Угорщини, були там п’ять днів. Я взяв Марію з собою, ми жили окремо від усіх. Обручку купив заздалегідь і сховав її у валізу. Коли ми приїхали в орендовану квартиру, Марія відразу ж туди полізла – щоб взяти речі й піти в душ. Я кинувся на неї, почав обіймати, щоб вона випадково не знайшла обручку, – зізнався Олександр в інтерв’ю Маші Єфросініній для її YouTube-проекту «Экзамен на откровенность». – Вигадував, що міг, аби відволікти її від валізи.

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Протягом усіх п’яти днів Олександр так і не наважився освідчитися – не міг підібрати вдалий момент. А потім він побачив 60-метрове колесо огляду, і пазл склався: ось воно – ідеальне місце для того, щоб одягти обручку на безіменний палець коханої.

– В останній день ми знайшли колесо огляду. Я страшенно боюся висоти, і в житті на такий атракціон не пішов би, але хотів, щоб цей день запам’ятався назавжди. Ми сіли в кабінку, обручка в мене у внутрішній кишені, я пітнів, мені було дуже страшно… Під час третього обороту ми завмерли на верхній точці, і я зрозумів: час настав. Впав на коліна, дістав обручку… І тут вона в мене вилетіла й почала котитися по кабінці! – зі сміхом згадує актор серіалу Нового каналу. – Марія стала кричати: «Лови!» У кабінці були дірки, тому обручка могла просто впасти й загубитися. Я встиг її упіймати і почав освідчуватися. Це було так соромно! Слова не йшли, я не міг зібратися, довго вибачався. Ще й обручка на палець не налізла з першого разу, довелося одягати її силою. Словом, було прикольно.

Більше про реакцію Олександра Рудинського на вагітність дружини і його роль у «Перших ластівках. Zалежні» – в його інтерв’ю Маші Єфросініній у рамках її YouTube-проекту «Экзамен на откровенность»:

До речі, подивитися всі серії «Перших ластівок. Zалежні» можна ексклюзивно на стрімінговому сервісі sweet.tv.